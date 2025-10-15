Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Порт Восточный возвращается в ротацию
15.10.2025

Контейнерооборот российских портов в сентябре 2025 в деталях

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    30.01.2025
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в декабре 2024 в деталях
    Снизился на 0,5%
    Только для подписчиков
    2024КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    25.04.2025
    Грузооборот Балтийского бассейна в марте 2025 в деталях
    Грузооборот снизился на 5,2%
    Только для подписчиков
    2025Балтийский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    19.06.2025
    NewNew Shipping планирует заходы в Певек и Мурманск
    И рассчитывает на субсидии на строительство судов ледового класса
    2025Newnew Shipping LineМурманскПевек
    0
    11.04.2025
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 15 неделя 2025
    Ставки пошли вверх
    Только для подписчиков
    2025Drewryмировой контейнерный индекс
    0
    17.07.2025
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 29 неделя, 2025
    Ставки не изменились.
    Только для подписчиков
    2025Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0
    18.07.2025
    Все порты Финляндии, 5 месяцев 2025
    Существенный рост по итогам отчетного периода
    Только для подписчиков
    2025КонтейнерооборотПортыФинляндия
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    15.10.2025 Контейнерооборот российских портов в сентябре 2025 в деталях
    15.10.2025 CMA CGM построит фидерные контейнеровозы в Индии
    13.10.2025 Новый жд сервис из Китая в Ульяновск
    13.10.2025 Контейнерооборот портов Китая в январе-августе 2025
    13.10.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 41, 2025
    10.10.2025 HMM заказал 14-тысячники
    Госрегулирование Показать всё
    14.10.2025 Утверждена дорожная карта вывода на дороги беспилотного транспорта
    14.10.2025 90% транзитных деклараций автоматически регистрируются, 56% автоматически выпускаются
    13.10.2025 Кадровые изменения в руководстве Минтранса
    10.10.2025 Россия и Таджикистан расширяют сотрудничество в сфере транспорта
    06.10.2025 Назначен заместитель руководителя ФТС
    01.10.2025 Назначения в ФТС
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •