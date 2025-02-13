Уважаемые коллеги! Партнеры!
24 апреля 2025 в г. Москве, в Отеле Золотое Кольцо (ул. Смоленская, д.5) состоится IХ Ежегодная международная конференция «Логистика химической промышленности» -CHEMICAL SC-2025
Конференция состоится в очном режиме.
Организатор: ООО «Логистик Коммуникейшн»
Химический комплекс России играет значительную роль в реализации социально-экономических программ страны и является одним из важнейших двигателей инновационного развития отрасли: химического и нефтехимического производства, производства агрохимических продуктов, пестицидов, удобрений и азотных соединений, пластмасс, красителей, изделий для упаковки товаров.
Цели и задачи конференции:
Дать четкое определение ситуации на химическом рынке и сформулировать нарастающие логистические тенденции, представить кейсы ведущих компаний по современным логистическим решениям в химическом комплексе страны.
Аудитория — Представители высшего руководства ведущих индустриальных компаний – производителей и дистрибуторов, ведущие юристы и бизнес-эксперты, развивающиеся и успешные компании логистических провайдеров, транспортные компании, представители крупных терминалов, представители государственных органов управления.
В программе:
- Химический рынок России в настоящий период.
- Государственное регулирование оборота химических веществ в РФ
- Актуальные аспекты в применении законодательных актов Российской Федерации и ЕАЭС в сфере дистрибуции, хранения и перевозки особоопасных веществ.
- Таможенная логистика для импортеров и экспортеров: современные инструменты и практика их использования.
- Узкие места и ограничения, оказывающие влияние на формирование логистических цепочек поставок.
- Создание эффективной логистической модели для импортеров и экспортеров в условиях санкций
- Изменения в обороте опасных грузов в КНР
- Иран. Китай. Альтернативные способы доставки импорта, экспорта. Очереди на погранпереходах Китая.
- Морские контейнерные перевозки особо опасных грузов, минеральных удобрений.
- Страхование особоопасных грузов на территории России. Паспорт безопасности.
- Современные информационные платформы для управления товарно-материальным потоком. Организационно-информационные инструменты в управления цепями поставок.
- Управление качеством при перевозках
- Межорганизационная и межфункциональная логистическая координация.
Сайт Конференции: https://logistic-community.ru/chem
Регистрация: https://logistic-community.ru/chem#rec133175166
Условия участия и возможность выступления, Спонсорского участия Вы можете согласовать по телефонам: +7 (917) 589-48-80, +7(495) 579-15-06 либо по электронным адресам: lina.filippova@logistic-community.ru, info@logistic-community.ru
Компании-Производителю предоставляется скидка на участие в размере 15% на постоянной основе.
Считаем предложенные темы очень своевременными и нужными российскому бизнесу, и эта информация будет полезна Вам и Вашим партнёрам.
Приглашение_Информационное письмо_CHEMICAL SC 2025
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