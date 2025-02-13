Уважаемые коллеги! Партнеры!

24 апреля 2025 в г. Москве, в Отеле Золотое Кольцо (ул. Смоленская, д.5) состоится IХ Ежегодная международная конференция «Логистика химической промышленности» -CHEMICAL SC-2025

Конференция состоится в очном режиме.

Организатор: ООО «Логистик Коммуникейшн»

Химический комплекс России играет значительную роль в реализации социально-экономических программ страны и является одним из важнейших двигателей инновационного развития отрасли: химического и нефтехимического производства, производства агрохимических продуктов, пестицидов, удобрений и азотных соединений, пластмасс, красителей, изделий для упаковки товаров.

Цели и задачи конференции:

Дать четкое определение ситуации на химическом рынке и сформулировать нарастающие логистические тенденции, представить кейсы ведущих компаний по современным логистическим решениям в химическом комплексе страны.

Аудитория — Представители высшего руководства ведущих индустриальных компаний – производителей и дистрибуторов, ведущие юристы и бизнес-эксперты, развивающиеся и успешные компании логистических провайдеров, транспортные компании, представители крупных терминалов, представители государственных органов управления.

В программе:

Химический рынок России в настоящий период.

Государственное регулирование оборота химических веществ в РФ

Актуальные аспекты в применении законодательных актов Российской Федерации и ЕАЭС в сфере дистрибуции, хранения и перевозки особоопасных веществ.

Таможенная логистика для импортеров и экспортеров: современные инструменты и практика их использования.

Узкие места и ограничения, оказывающие влияние на формирование логистических цепочек поставок.

Создание эффективной логистической модели для импортеров и экспортеров в условиях санкций

Изменения в обороте опасных грузов в КНР

Иран. Китай. Альтернативные способы доставки импорта, экспорта. Очереди на погранпереходах Китая.

Морские контейнерные перевозки особо опасных грузов, минеральных удобрений.

Страхование особоопасных грузов на территории России. Паспорт безопасности.

Современные информационные платформы для управления товарно-материальным потоком. Организационно-информационные инструменты в управления цепями поставок.

Управление качеством при перевозках

Межорганизационная и межфункциональная логистическая координация.

Сайт Конференции: https://logistic-community.ru/chem

Регистрация: https://logistic-community.ru/chem#rec133175166

Условия участия и возможность выступления, Спонсорского участия Вы можете согласовать по телефонам: +7 (917) 589-48-80, +7(495) 579-15-06 либо по электронным адресам: lina.filippova@logistic-community.ru , info@logistic-community.ru

Компании-Производителю предоставляется скидка на участие в размере 15% на постоянной основе.

Считаем предложенные темы очень своевременными и нужными российскому бизнесу, и эта информация будет полезна Вам и Вашим партнёрам.

Приглашение_Информационное письмо_CHEMICAL SC 2025

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