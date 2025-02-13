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IХ Ежегодная международная конференция «Логистика химической промышленности» CHEMICAL SC-2025
13.02.2025

IХ Ежегодная международная конференция «Логистика химической промышленности» CHEMICAL SC-2025

    • IХ Ежегодная международная конференция «Логистика химической промышленности» CHEMICAL SC-2025Уважаемые коллеги! Партнеры!

     24 апреля  2025 в г. Москве, в Отеле Золотое Кольцо (ул. Смоленская, д.5) состоится  IХ Ежегодная международная конференция «Логистика химической промышленности» -CHEMICAL SC-2025

    Конференция состоится в очном режиме.

    Организатор: ООО «Логистик Коммуникейшн»

    Химический комплекс России играет значительную роль в реализации социально-экономических программ страны и является одним из важнейших двигателей инновационного развития отрасли: химического и нефтехимического производства, производства агрохимических продуктов, пестицидов, удобрений и азотных соединений, пластмасс, красителей, изделий для упаковки товаров.

    Цели и задачи конференции:

    Дать четкое определение ситуации на химическом рынке и сформулировать нарастающие логистические  тенденции, представить кейсы ведущих компаний по современным логистическим решениям в химическом комплексе страны.

    Аудитория — Представители высшего руководства ведущих индустриальных  компаний  –  производителей и дистрибуторов, ведущие юристы и бизнес-эксперты, развивающиеся и успешные компании логистических провайдеров, транспортные компании, представители крупных терминалов, представители государственных органов управления.

    В программе:

    • Химический рынок России в настоящий период.
    • Государственное регулирование оборота химических веществ в РФIХ Ежегодная международная конференция «Логистика химической промышленности» CHEMICAL SC-2025
    • Актуальные аспекты в применении законодательных актов Российской Федерации и ЕАЭС в сфере дистрибуции, хранения и перевозки особоопасных веществ.
    • Таможенная логистика для импортеров и экспортеров: современные инструменты и практика их использования.
    • Узкие места и ограничения, оказывающие влияние на формирование логистических цепочек поставок.
    • Создание эффективной логистической модели для импортеров  и экспортеров в условиях санкций
    • Изменения в обороте опасных грузов в КНР
    • Иран. Китай. Альтернативные способы доставки импорта, экспорта. Очереди на погранпереходах Китая.
    • Морские контейнерные перевозки особо опасных грузов, минеральных удобрений.
    • Страхование особоопасных грузов на территории России. Паспорт безопасности.
    • Современные информационные платформы для управления товарно-материальным потоком. Организационно-информационные инструменты в управления цепями поставок.
    • Управление качеством при перевозках
    • Межорганизационная и межфункциональная логистическая координация.

     

    Сайт Конференции: https://logistic-community.ru/chem

    Регистрация: https://logistic-community.ru/chem#rec133175166

    IХ Ежегодная международная конференция «Логистика химической промышленности» CHEMICAL SC-2025

     

    Условия участия и возможность выступления, Спонсорского  участия Вы можете согласовать по телефонам: +7 (917) 589-48-80, +7(495) 579-15-06 либо по электронным адресам:  lina.filippova@logistic-community.ru, info@logistic-community.ru

           Компании-Производителю предоставляется скидка на участие в размере 15% на постоянной основе.

    Считаем предложенные темы очень своевременными и нужными российскому бизнесу, и эта информация будет полезна Вам и Вашим партнёрам.

    Приглашение_Информационное письмо_CHEMICAL SC 2025

     

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