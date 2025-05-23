28 мая 2025 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо», в рамках отраслевой выставки «Logistika Expo» состоится конференция «Логистика техники: простые решения для нестандартного груза».
Организатор мероприятия — единая дирекция форумов ESE.
В фокусе — всё, что связано с логистикой тяжеловесной и негабаритной техники, оборудования и коммерческого транспорта. Здесь не бывает шаблонных решений. Здесь важно понимать, как адаптироваться под ограничения, оптимизировать затраты, просчитывать риски и при этом доставлять «в срок и в точку».
О чём поговорим:
— Как изменилась логистика техники и оборудования за последние пару лет
— Что происходит с маршрутам и тарифами в новых условиях
— Какие технологии и практики действительно работают
— Как вписаться в бюджет и сохранить сроки, если груз нестандартный
В программе:
🔹 Сессия-дискуссия «Логистика техники и оборудования в новых реалиях»
— Тренды в перевозке спецтехники и проектных грузов
— Влияние ключевой ставки на строительство и логистику
— Что происходит на рынке внутренних и экспортно-импортных перевозок
— «Зелёные» практики и контрейлерные перевозки
🔹 Практическая сессия «Решения, проверенные на маршрутах»
— Кейсы авиа-, авто-, морских и мультимодальных перевозок
— Как избежать потерь из-за неправильного оформления
— Страхование, контроль документов, «узкие места» в логистике спецоборудования
Кто выступит?
Своим опытом поделятся представители ключевых игроков отрасли — FESCO, Волга-Днепр, АРИВИСТ, СИМ-АВТО, Газпромбанк Лизинг, ALUMNI Partners, Нойтэк Лоджистикс Рус, ПФКО ЭКСПРЕСС, Федеральная грузовая компания, РЖД логистика, Авито спецтехника и других компаний, ежедневно работающих с негабаритными грузами, спецтехникой и проектными решениями.
Где: Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон №1
Когда: 28 мая 2025 года
Участие бесплатное по промокоду BPLGD.