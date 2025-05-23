28 мая 2025 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо», в рамках отраслевой выставки «Logistika Expo» состоится конференция «Логистика техники: простые решения для нестандартного груза».

Организатор мероприятия — единая дирекция форумов ESE.

В фокусе — всё, что связано с логистикой тяжеловесной и негабаритной техники, оборудования и коммерческого транспорта. Здесь не бывает шаблонных решений. Здесь важно понимать, как адаптироваться под ограничения, оптимизировать затраты, просчитывать риски и при этом доставлять «в срок и в точку».

О чём поговорим:

— Как изменилась логистика техники и оборудования за последние пару лет

— Что происходит с маршрутам и тарифами в новых условиях

— Какие технологии и практики действительно работают

— Как вписаться в бюджет и сохранить сроки, если груз нестандартный

В программе:

🔹 Сессия-дискуссия «Логистика техники и оборудования в новых реалиях»

— Тренды в перевозке спецтехники и проектных грузов

— Влияние ключевой ставки на строительство и логистику

— Что происходит на рынке внутренних и экспортно-импортных перевозок

— «Зелёные» практики и контрейлерные перевозки

🔹 Практическая сессия «Решения, проверенные на маршрутах»

— Кейсы авиа-, авто-, морских и мультимодальных перевозок

— Как избежать потерь из-за неправильного оформления

— Страхование, контроль документов, «узкие места» в логистике спецоборудования

Кто выступит?

Своим опытом поделятся представители ключевых игроков отрасли — FESCO, Волга-Днепр, АРИВИСТ, СИМ-АВТО, Газпромбанк Лизинг, ALUMNI Partners, Нойтэк Лоджистикс Рус, ПФКО ЭКСПРЕСС, Федеральная грузовая компания, РЖД логистика, Авито спецтехника и других компаний, ежедневно работающих с негабаритными грузами, спецтехникой и проектными решениями.

Где: Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон №1

Когда: 28 мая 2025 года

Участие бесплатное по промокоду BPLGD.