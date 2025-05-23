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Конференция «Логистика техники: простые решения для нестандартного груза»
23.05.2025

Конференция «Логистика техники: простые решения для нестандартного груза»

    • 28 мая 2025 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо», в рамках отраслевой выставки «Logistika Expo» состоится конференция «Логистика техники: простые решения для нестандартного груза».
    Организатор мероприятия — единая дирекция форумов ESE.

    В фокусе — всё, что связано с логистикой тяжеловесной и негабаритной техники, оборудования и коммерческого транспорта. Здесь не бывает шаблонных решений. Здесь важно понимать, как адаптироваться под ограничения, оптимизировать затраты, просчитывать риски и при этом доставлять «в срок и в точку».

    О чём поговорим:

    — Как изменилась логистика техники и оборудования за последние пару лет
    — Что происходит с маршрутам и тарифами в новых условиях
    — Какие технологии и практики действительно работают
    — Как вписаться в бюджет и сохранить сроки, если груз нестандартный

    В программе:

    🔹 Сессия-дискуссия «Логистика техники и оборудования в новых реалиях»
    — Тренды в перевозке спецтехники и проектных грузов
    — Влияние ключевой ставки на строительство и логистику
    — Что происходит на рынке внутренних и экспортно-импортных перевозок
    — «Зелёные» практики и контрейлерные перевозки

    🔹 Практическая сессия «Решения, проверенные на маршрутах»
    — Кейсы авиа-, авто-, морских и мультимодальных перевозок
    — Как избежать потерь из-за неправильного оформления
    — Страхование, контроль документов, «узкие места» в логистике спецоборудования

    Кто выступит?

    Своим опытом поделятся представители ключевых игроков отрасли — FESCO, Волга-Днепр, АРИВИСТ, СИМ-АВТО, Газпромбанк Лизинг, ALUMNI Partners, Нойтэк Лоджистикс Рус, ПФКО ЭКСПРЕСС, Федеральная грузовая компания, РЖД логистика, Авито спецтехника и других компаний, ежедневно работающих с негабаритными грузами, спецтехникой и проектными решениями.

    Где: Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон №1
    Когда: 28 мая 2025 года
    Участие бесплатное по промокоду BPLGD.


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