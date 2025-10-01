Новое оборудование в Малом порту

Малый порт ввел в эксплуатацию два новых грейфера отечественного производства. Как сообщили SeaNews в компании, оборудование предназначено для выгрузки угля из полувагонов, в том числе и в зимний период времени.

«Одним из важных условий процедуры приемки грейферов являлось полное соблюдение условий программы испытания, предусмотренной в закупочной документации, а именно соответствие параметрам технического задания с последующей эксплуатацией грейферов в течении четырёх рабочих смен. За данный период поступившие грейфера должны были отработать без замечаний к их техническому состоянию – задача выполнена, проверка пройдена успешно», – рассказал технический директор Максим Титаренко.

Поставленные грейферы и их комплектующие элементы являются отечественной продукцией, при этом нисколько не уступают качественным характеристикам импортных образцов грейферов аналогичного класса.

Геометрическая вместимость данных грейферов составляет 3,5 м³. Этот объём позволяет каждому грейферу выгружать не менее 4 полувагонов с углём за один час. Такая производительность отвечает установленным нормативам производственного процесса предприятия на линии выгрузки полувагонов.

Фото: Малый порт