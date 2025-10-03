Находкинский МТП расширяет парк спецтехники

В рамках расширения и усиления технического парка Находкинский морской торговый порт приобрел и ввел в эксплуатацию 4 экскаватора-перегружателя SANY, сообщили SeaNews в порту. Все перегружатели оснащены грейферами для работы с сыпучими грузами.

«На сегодняшний день в порту работает 10 единиц техники SANY: две на Основной стороне и восемь на мысе Астафьева. Четыре было поставлено в прошлом году и еще шесть – в текущем. Мы последовательно расширяем наш технический парк, отвечая на рост грузооборота порта», – рассказал Олег Евсюков, главный инженер Находкинского МТП.

По итогам 2024 года Находкинский морской торговый порт показал рост грузооборота на 700 тыс. тонн, или на 7% к показателю 2023 года. Суммарный грузооборот Находкинского МТП по экспортному и импортному направлениям в 2024 году составил 9,9 млн тонн, отметили в порту.

Фото: Находкинский МТП