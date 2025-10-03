Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Мобильное приложение для моряков
03.10.2025

Находкинский МТП расширяет парк спецтехники

    • В рамках расширения и усиления технического парка Находкинский морской торговый порт приобрел и ввел в эксплуатацию 4 экскаватора-перегружателя SANY, сообщили SeaNews в порту. Все перегружатели оснащены грейферами для работы с сыпучими грузами.

    «На сегодняшний день в порту работает 10 единиц техники SANY: две на Основной стороне и восемь на мысе Астафьева. Четыре было поставлено в прошлом году и еще шесть – в текущем. Мы последовательно расширяем наш технический парк, отвечая на рост грузооборота порта», – рассказал Олег Евсюков, главный инженер Находкинского МТП.

    По итогам 2024 года Находкинский морской торговый порт показал рост грузооборота на 700 тыс. тонн, или на 7% к показателю 2023 года. Суммарный грузооборот Находкинского МТП по экспортному и импортному направлениям в 2024 году составил 9,9 млн тонн, отметили в порту.

    Фото: Находкинский МТП


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.04.2025
    Новая техника на Туапсинском балкерном терминале
    На терминал поставили новый погрузчик китайского производства марки LIUGONG.
    ОборудованиеПогрузчикТуапсинский балкерный терминал
    0
    18.02.2025
    Атомные ледоколы впервые дооборудовали в акватории Севморпути
    Специалисты работали при температуре -40℃
    Арктикаатомные ледоколыБПЛАОборудование
    0
    09.07.2025
    Для Амурского ГХК планируется доставить 57 единиц крупногабаритного оборудования
    Транспортировку обеспечат шесть баржебуксирных составов
    Амурский ГКХЗеяКитайкрупногабаритный и тяжеловесный груз
    0
    23.05.2025
    Конференция «Логистика техники: простые решения для нестандартного груза»
    28 мая 2025 года в Москве в МВЦ «Крокус Экспо»
    Единый слет экспедиторовКонференцияНестандартный грузОборудование
    0
    12.05.2025
    Глобал Портс оснастил портовую технику автоматическими системами пожаротушения
    На всех своих терминалоах
    Глобал ПортсОборудованиепожарная безопасность
    0
    10.09.2025
    Первый электрический ричстакер на терминале Глобал Портс
    Тестируют на ПКТ
    Глобал ПортсОборудованиеПКТЭлектрический ричстакер
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    02.10.2025 Комплекс для обслуживания спецтехники на ПЛП
    02.10.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в августе 2025 снизился на 10%
    02.10.2025 Новый интермодальный железнодорожно-автомобильный маршрут
    01.10.2025 Жд экспорт в направлении Казахстана вырос – РЖД
    01.10.2025 Рускон запустил жд перевозки с Дальнего Востока по России
    30.09.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в августе 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    01.10.2025 Назначения в ФТС
    01.10.2025 Продлен временный запрет на экспорт бензина
    26.09.2025 Россия и Судан подписали Меморандум о взаимопонимании в области транспорта
    25.09.2025 На автомобильном пункте пропуска Верхний Ларс будет запущена процедура электронной очереди
    22.09.2025 В рамках нового нацпроекта разработают пообъектный план подъема затонувших судов
    18.09.2025 Правительство выделит 1,5 млрд руб. на организацию работы центров поддержки экспорта
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •