Ремонтные работы на Туапсинском балкерном терминале

На Туапсинском балкерном терминале заменят подкрановые пути судопогрузочной машины. Как сообщили SeaNew в компании, к ремонтным работам уже приступили.

Предстоит комплексно обновить два пути общей протяженностью 366 м: полностью заменить и выправить на проектную отметку рельсовые нити, оборудовать новые крепления и другие элементы.

Работы являются плановыми и выполняются по ремонтной программе.

Судопогрузочная машина используется для погрузки минеральных удобрений на суда. Ее проектная производительность составляет 1700 тонн в час.

Поворотная металлоконструкция портального типа передвигается по рельсам вдоль причала. Замена путей позволит обеспечить стабильную работу судопрогрузочной машины и в целом всего специализированного терминала по перевалке минудобрений, отметили в компании.

Фото: Туапсинский балкерный терминал