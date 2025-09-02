Информационно-аналитическое агентство
«Дальтрансуголь» рассчитывает увеличить перевалку на 30%
02.09.2025

Ремонтные работы на Туапсинском балкерном терминале

    • На Туапсинском балкерном терминале заменят подкрановые пути судопогрузочной машины. Как сообщили SeaNew в компании, к ремонтным работам уже приступили.

    Предстоит комплексно обновить два пути общей протяженностью 366 м: полностью заменить и выправить на проектную отметку рельсовые нити, оборудовать новые крепления и другие элементы.

    Работы являются плановыми и выполняются по ремонтной программе.

    Судопогрузочная машина используется для погрузки минеральных удобрений на суда. Ее проектная производительность составляет 1700 тонн в час.

    Поворотная металлоконструкция портального типа передвигается по рельсам вдоль причала. Замена путей позволит обеспечить стабильную работу судопрогрузочной машины и в целом всего специализированного терминала по перевалке минудобрений, отметили в компании.

    Фото: Туапсинский балкерный терминал


  •  




