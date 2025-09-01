Информационно-аналитическое агентство
Завершен ремонт паромного причала в Махачкале
01.09.2025

    • После капитального ремонта, выполненного по заказу ФГУП «Росморпорт», веден в эксплуатацию причал автомобильно-паромной переправы в Сухогрузной гавани морского порта Махачкала.

    По информации Федерального агентства морского и речного транспорта, предыдущая реконструкция объекта, построенного в 1957 году, проводилась в 2000 году.

    На причале обновлены железобетонные и металлические конструктивные элементы, установлены 29 современных отбойных устройств, заменены 4 швартовные тумбы.

    Конструкция и габариты единственного в Махачкале причала ро-ро после ремонта не изменились: длина – 174 м, ширина – 15,85 м, проектная глубина у причала – 5,8 м, навигационная – 5,3 м.

    Причал представляет собой заанкеренный больверк из стального шпунта с высоким монолитным оголовком и верхним строением из железобетона и оборудован наклонной площадкой-пандусом для перегрузки ролкеров, перевозящих колесную технику.

    Причал мощностью 0,2 млн тонн в год предназначен для паромов ро-ро с осадкой до 5,66 м типа «Композитор Кара Караев». Также к нему могут швартоваться обычные транспортные суда для перевалки генеральных и навалочных грузов. Сейчас обновленный причал уже принимает сухогрузы, в том числе из Ирана.

    Ранее в акватории порта земснаряды ФГУП «Росморпорт» выполнили план на сезон по дноуглубительным работам. Извлечено 230 тыс. куб. м грунта, что позволит принимать суда дедвейтом 5 тыс. тонн на полную загрузку.

    Фото: Росморречфлот


