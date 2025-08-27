Информационно-аналитическое агентство
Продлено действие упрощенного порядка подтверждения соответствия ввозимой и выпускаемой продукции
27.08.2025

    • Действие упрощенного порядка подтверждения соответствия ввозимой и выпускаемой в обращение продукции продлено еще на год – до 1 сентября 2026 года. Постановление об этом — от 26 августа 2025 года №1277 — подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

    Речь, в частности, идет о запчастях, которые ввозятся для обслуживания или ремонта ранее выпущенных в обращение в России техники и оборудования, а также о комплектующих, компонентах, сырье или материалах для производства продукции на территории страны.

    Ранее ввоз этих товаров требовал прохождения процедуры сертификации, занимавшей много времени. В марте 2022 года правительство разрешило использовать производителям и экспортерам такой продукции упрощенный порядок – им необходимо было предоставлять декларации о соответствии товаров, основанные на собственных доказательствах, без проведения длительных лабораторных исследований.

    Решение позволит поддержать российский бизнес, работающий в условиях санкционных ограничений. Оно дает предпринимателям возможность избежать технических барьеров при ввозе продукции в страну и насыщать рынок промышленными и продовольственными товарами. Практика работы в упрощенном порядке доказала свою эффективность и продолжит действие.

    Ранее, чтобы исключить попадание на рынок некачественной продукции, кабмин усовершенствовал действовавшие процедуры – после подачи декларации по упрощенной схеме и вывода продукции на рынок производители и экспортеры должны в течение шести месяцев подтвердить соответствие товаров требованиям технических регламентов ЕАЭС или требованиям российского законодательства в сфере технического регулирования.

    Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства от 12 марта 2022 года №353.


  •  




