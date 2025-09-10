Информационно-аналитическое агентство
Первый электрический ричстакер на терминале Глобал Портс
10.09.2025

Первый электрический ричстакер на терминале Глобал Портс

    • Стивидорный холдинг Глобал Портс приобрел для «Первого контейнерного терминала» электрический ричстакер. Как отметили в компании, это первый контейнерный перегружатель на электрической тяге на терминалах ГК «Дело».

    Контейнерный перегружатель китайской марки SANY грузоподъёмностью 45 тонн оснащён двумя электродвигателями общей мощностью 330 кВт и аккумуляторными батареями ёмкостью 507 кВт/ч.

    Электрический ричстакер работает существенно тише дизельного и при этом не вырабатывает углекислый газ и другие продукты горения топлива. Перегружатель оснащён встроенной системой видеоконтроля, а также современной автоматической системой обнаружения и тушения пожара, которые обеспечивают комфорт и безопасность его эксплуатации.

    С учётом новой техники парк ричстакеров ПКТ составляет 10 единиц: семь тяжёлых перегружателей грузоподъемностью 45 тонн, еще три машины могут поднимать груз массой 10 тонн.

    Весной 2025 года железнодорожный оператор ГК «Дело» («ТрансКонтейнер») первым в России закупил гибридные электромеханические ричстакеры. Они могут работать как на дизельном топливе, так и на электрической тяге. Компания эксплуатирует перегружатели на терминалах в регионах, чтобы оценить влияние погодных условий на работу новой техники в разных климатических зонах.

    Фото: Глобал Портс


