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12.05.2025

Глобал Портс оснастил портовую технику автоматическими системами пожаротушения

    • Глобал Портс оснастил портовую технику автоматическими системами пожаротушенияСтивидорный холдинг Глобал Портс установил автоматические системы пожаротушения на портовую технику всех своих терминалов, сообщили SeaNews в группе. Оборудование повысит безопасность работы докеров-механизаторов и водителей, а также сохранность техники.

    Противопожарные установки размещены в наиболее огнеопасных зонах: в моторных отсеках возле двигателя и в электропомещениях на кранах. При возгорании или нагреве до критической температуры срабатывает датчик, который передаёт сигнал в блок управления. На очаг возгорания мгновенно распыляется тушащее вещество: порошковые реагенты для моторных отсеков и аэрозольные – для электрооборудования. Для дополнительного контроля у оператора техники сохраняется возможность запустить систему вручную по кнопке, а в каждой машине сохраняется огнетушитель.

    Глобал Портс оснастил портовую технику автоматическими системами пожаротушения«По сравнению с ручным пожаротушением автоматические системы мгновенно реагируют на возгорание. Оператору больше не нужно тратить время, чтобы добраться до машинного отделения или электрощита. Система сама быстро ликвидирует огонь большим количеством тушащего вещества», – пояснил технический директор Глобал Портс Родион Погорелов.

    Фото: Глобал Портс


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