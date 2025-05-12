Глобал Портс оснастил портовую технику автоматическими системами пожаротушения

Стивидорный холдинг Глобал Портс установил автоматические системы пожаротушения на портовую технику всех своих терминалов, сообщили SeaNews в группе. Оборудование повысит безопасность работы докеров-механизаторов и водителей, а также сохранность техники.

Противопожарные установки размещены в наиболее огнеопасных зонах: в моторных отсеках возле двигателя и в электропомещениях на кранах. При возгорании или нагреве до критической температуры срабатывает датчик, который передаёт сигнал в блок управления. На очаг возгорания мгновенно распыляется тушащее вещество: порошковые реагенты для моторных отсеков и аэрозольные – для электрооборудования. Для дополнительного контроля у оператора техники сохраняется возможность запустить систему вручную по кнопке, а в каждой машине сохраняется огнетушитель.

«По сравнению с ручным пожаротушением автоматические системы мгновенно реагируют на возгорание. Оператору больше не нужно тратить время, чтобы добраться до машинного отделения или электрощита. Система сама быстро ликвидирует огонь большим количеством тушащего вещества», – пояснил технический директор Глобал Портс Родион Погорелов.

Фото: Глобал Портс