Самосвалы на «Моби Дике»

Кронштадтский морской терминал «Моби Дик» обработал сложный проектный груз – 30 самосвалов-зерновозов с прицепами для отправки в одну из стран Африки.

Как сообщили SeaNews в Глобал Портс, погрузку техники терминал осуществил на универсальное судно в трюм и закрытые грузовые отсеки – твиндеки.

Вес каждого грузовика с прицепом составляется более 20 тонн. Для их обработки специалисты «Моби Дика» совместно с клиентом разработали схему перевалки: использовали мобильный кран и конструкцию из траверсы с закреплёнными к ней балками, которые после погрузки легко высвобождались из-под колес автомобилей.

Инфраструктура многофункционального морского терминала «Моби Дик» позволяет обрабатывать контейнерные, ро-ро и генеральные грузы, включая крупногабаритную технику и оборудование, отметили в холдинге. В первом квартале 2025 года «Моби Дик» перевалил свыше 30 тыс. тонн неконтейнерных грузов.

Фото: Глобал Портс