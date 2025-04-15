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Самосвалы на «Моби Дике»
15.04.2025

Самосвалы на «Моби Дике»

    • Кронштадтский морской терминал «Моби Дик» обработал сложный проектный груз – 30 самосвалов-зерновозов с прицепами для отправки в одну из стран Африки.

    Как сообщили SeaNews в Глобал Портс, погрузку техники терминал осуществил на универсальное судно в трюм и закрытые грузовые отсеки – твиндеки.

    Вес каждого грузовика с прицепом составляется более 20 тонн. Для их обработки специалисты «Моби Дика» совместно с клиентом разработали схему перевалки: использовали мобильный кран и конструкцию из траверсы с закреплёнными к ней балками, которые после погрузки легко высвобождались из-под колес автомобилей.

    Инфраструктура многофункционального морского терминала «Моби Дик» позволяет обрабатывать контейнерные, ро-ро и генеральные грузы, включая крупногабаритную технику и оборудование, отметили в холдинге. В первом квартале 2025 года «Моби Дик» перевалил свыше 30 тыс. тонн неконтейнерных грузов.

    Фото: Глобал Портс


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