Оборудование для розлива из Китая в Москву

Международная транспортно-логистическая компания Holding Finance Broker завершила комплексный проект по организации перевозки производственной линии для розлива жидкостей из Китая в Московскую область.

Как сообщили SeaNews в компании, объем перевозимого груза составил 1418 куб. м при общем весе 388,49 тонн, распределенных на 137 грузовых мест. В транспортировке был задействован морской и автомобильный транспорт.

Holding Finance Broker обеспечивал безопасность доставки оборудования в соответствии с требованиями к перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на всем пути, начиная от упаковки узлов на фабрике и отправки из порта Чанша (КНР) в порт Владивосток до его получения заказчиком на производственной площадке в Московской области. Особое внимание было уделено проверке его крепления, так как отдельные узлы весили до 34 тонн и обладали предельными габаритами 7,83х6,40х4,26 м.

На выгрузку и таможенную очистку партии ушло менее двух суток, после чего ее перегрузили в порту Гайдамак во Владивостоке на 24 грузовых автомобиля различной вместимости и отправили по маршруту длиной 9204 км: Владивосток – Хабаровск – Сковородино – Улан-Удэ – Иркутск – Красноярск – Новосибирск – Омск – Екатеринбург – Казань до производственной площадки в Глазово Московской области. Для партии оформили все необходимые разрешения, доставляли с автомобилями сопровождения и прикрытия, в согласованное с дорожными службами время.

«Перевозка промышленного оборудования такого масштаба требует особого подхода к организации каждого этапа — от упаковки до финальной выгрузки. Мы отмечаем значительный рост спроса на доставку промышленного оборудования и негабаритных грузов из Китая. Основной причиной стала необходимость российских предприятий в импортозамещении и переориентации на азиатских поставщиков», — пояснила генеральный директор Holding Finance Broker Татьяна Кулябина.

«За последние три года грузооборот тяжеловесной и негабаритной продукции из Китая в Россию вырос на 18% — благодаря росту промышленного производства и запуску новых заводов. Китай активно развивает инфраструктуру в рамках инициативы «Пояс и путь», улучшая доступность доставки негабаритных грузов не только морем, но и по суше. Цифровые технологии — от спутникового мониторинга до предиктивной аналитики — позволяют точнее планировать маршруты и снижать риски. Это особенно важно при транспортировке грузов, выходящих за стандартные габариты», — отметили в компании.

Фото: Holding Finance Broker