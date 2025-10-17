Земснаряд из Ярославля в Приморский край

Транспортная компания «Байкал Сервис» поделилась опытом FTL-перевозки земснаряда и оборудования из Ярославля в село Камень-Рыболов на озеро Ханка (Приморский край).

Как сообщили SeaNews в компании, доставка была выполнена в сентябре. По словам руководителя направления FTL-перевозок ООО «Байкал-Сервис ТК» Руслана Касимова, груз был разделен на сборные части, чтобы их доставить потребовалось пять 20-тонных фур.

Перевозка по запросу клиента была организована под определенные даты приезда специалистов для сборки и спуска судна на воду.

Как пояснили в «Байкал Сервисе», из-за частых затоплений вопрос дноуглубления озера очень актуален для жителей села Камень-Рыболов. Доставленный по частям и собранный специалистами земснаряд уже выполняет работы по дноуглублению. Предполагается, что это позволит понизить уровень воды и снизить вероятность затоплений прилегающих территорий.

Фото: «Байкал Сервис»