Дальтрансуголь запустил бетонный завод
17.10.2025

Земснаряд из Ярославля в Приморский край

    • Транспортная компания «Байкал Сервис» поделилась опытом FTL-перевозки земснаряда и оборудования из Ярославля в село Камень-Рыболов на озеро Ханка (Приморский край).

    Как сообщили SeaNews в компании, доставка была выполнена в сентябре. По словам руководителя направления FTL-перевозок ООО «Байкал-Сервис ТК» Руслана Касимова, груз был разделен на сборные части, чтобы их доставить потребовалось пять 20-тонных фур.

    Перевозка по запросу клиента была организована под определенные даты приезда специалистов для сборки и спуска судна на воду.

    Как пояснили в «Байкал Сервисе», из-за частых затоплений вопрос дноуглубления озера очень актуален для жителей села Камень-Рыболов. Доставленный по частям и собранный специалистами земснаряд уже выполняет работы по дноуглублению. Предполагается, что это позволит понизить уровень воды и снизить вероятность затоплений прилегающих территорий.

    Фото: «Байкал Сервис»


