Сверхдальняя перевозка негабаритного груза

АО «РЖД Логистика» завершило перевозку сверхнегабаритного оборудования — статора (с негабаритностью Н0880) весом 155 тонн, которая требовала особых условий пропуска по сети дорог, установки контрольной рамы и 16 вагонов прикрытия.

Это первая в истории компании перевозка груза, обладающего столь значительными габаритами и весом, на рекордное расстояние 11 тыс. км, подчеркнули в «РЖД Логистике».

Маршрут пролегал от станции Цветочная (Октябрьская железная дорога) до станции Лозовый (Дальневосточная железная дорога) с последующей подачей на пути необщего пользования к месту назначения — Партизанской ГРЭС.

Перевозка осуществлялась целым поездом прямого формирования. Общий срок выполнения перевозки составил 90 дней, что подчеркивает сложность логистики, необходимость согласования условий пропуска на всем пути следования и прохождения специальных процедур контроля.

Для организации транспортировки энергетического оборудования использовался специализированный подвижной состав — тяжеловесный 16-осный транспортер, специально предназначенный для сверхнегабаритных и тяжеловесных грузов.

За 6 месяцев 2025 года было организовано 4 отправки на 16-осных транспортерах. На стадии реализации еще 6 перевозок тяжеловесных и негабаритных грузов, что превышает общее количество таких перевозок в 2024 году в 2,5 раза.

Фото: РЖД Логистика