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Сверхдальняя перевозка негабаритного груза
24.07.2025

Сверхдальняя перевозка негабаритного груза

    • АО «РЖД Логистика» завершило перевозку сверхнегабаритного оборудования — статора (с негабаритностью Н0880) весом 155 тонн, которая требовала особых условий пропуска по сети дорог, установки контрольной рамы и 16 вагонов прикрытия.

    Это первая в истории компании перевозка груза, обладающего столь значительными габаритами и весом, на рекордное расстояние 11 тыс. км, подчеркнули в «РЖД Логистике».

    Маршрут пролегал от станции Цветочная (Октябрьская железная дорога) до станции Лозовый (Дальневосточная железная дорога) с последующей подачей на пути необщего пользования к месту назначения — Партизанской ГРЭС.

    Перевозка осуществлялась целым поездом прямого формирования. Общий срок выполнения перевозки составил 90 дней, что подчеркивает сложность логистики, необходимость согласования условий пропуска на всем пути следования и прохождения специальных процедур контроля.

    Для организации транспортировки энергетического оборудования использовался специализированный подвижной состав — тяжеловесный 16-осный транспортер, специально предназначенный для сверхнегабаритных и тяжеловесных грузов.

    За 6 месяцев 2025 года было организовано 4 отправки на 16-осных транспортерах. На стадии реализации еще 6 перевозок тяжеловесных и негабаритных грузов, что превышает общее количество таких перевозок в 2024 году в 2,5 раза.

    Фото: РЖД Логистика


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