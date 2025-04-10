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Самосвалы проехали по жд в разобранном виде
10.04.2025

Самосвалы проехали по жд в разобранном виде

    • Самосвалы проехали по жд в разобранном видеАО «РЖД Логистика» поделилось опытом реализации проекта по перевозке партии карьерных самосвалов SANY SET150S железнодорожным транспортом на расстояние 2183 км по территории Забайкальского края на труднодоступное предприятие горнодобывающей промышленности, не имеющее круглогодичного автомобильного сообщения с прилегающими районами.

    В связи с массогабаритными размерами самосвалов (105 тонн, габаритные размеры 11 812 мм х 7 723 мм х 6 184 мм) для перевозки груза по железной дороге требовалось осуществлять крупноузловую разборку каждого самосвала. Это позволило выполнить перевозку железнодорожным транспортом с привлечением нескольких видов подвижного состава: двух вагонов-транспортеров, двух универсальных платформ и пяти полувагонов.

    Инновационный подход был применен к размещению и креплению негабаритной детали (шасси) размером 10 000 мм х 4 500 мм х 3 200 мм на вагоне-транспортере площадочного типа, что позволило снизить габарит погрузки, сократить себестоимость перевозки в 8 раз и значительно ускорить доставку.

    Вторая негабаритная деталь самосвала с параметрами 6 350 мм х 4 400 мм х 800 мм была размещена на колодцевом вагоне-транспортере. Преимуществом данного решения стало снижение себестоимости перевозки в 4,5 раза в сравнении с перевозкой на универсальном подвижном составе за счет размещения груза в основном габарите погрузки.   

    «Проект уникальный во всех отношениях – от самого груза до технического решения. В данном случае более эффективным и экономически целесообразным стал инновационный подход к размещению, креплению крупногабаритных компонентов самосвала и использование специализированного подвижного состава для их перевозки. В условиях отсутствия круглогодичной возможности подъезда к предприятию по автомобильным дорогам общего пользования доставка по железной дороге стала оптимальным и надежным решением с точки зрения сроков и стоимости проекта», – прокомментировал директор департамента проектной логистики АО «РЖД Логистика» Сергей Рудничок.

    Фото: «РЖД Логистика»


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