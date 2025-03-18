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«РЖД Логистика» и «Танк-контейнерная нефтехимическая компания» объединят компетенции
18.03.2025

«РЖД Логистика» и «Танк-контейнерная нефтехимическая компания» объединят компетенции

    • АО «РЖД Логистика» и ООО «Танк-контейнерная нефтехимическая компания» (ООО «ТНК») на площадке 29-й Международной выставки транспортно-логистических услуг TransRussia подписали соглашение о сотрудничестве, в котором обозначили намерение объединить усилия и компетенции для развития перевозок грузов с использованием танк-контейнеров.

    Как сообщили SeaNews в «РЖД Логистике», компании сформулировали механизм взаимодействия для эффективной реализации и продвижения нового сервиса, а также подтвердили готовность расширить и перевести на долгосрочную основу двустороннее сотрудничество в целях развития совместных мультимодальных логистических проектов.

    Одной из ключевых задач «РЖД Логистики» в рамках сотрудничества станет формирование поездных сервисов. «ТНК», в свою очередь, обеспечит предоставление подвижного состава, в том числе танк-контейнеров. 

    «Совместно с «Танк-контейнерной нефтехимической компанией» сегодня мы «заложили фундамент» для новых мультимодальных логистических продуктов и перспективного сервиса по перевозке грузов в танк-контейнерах – инновационном подвижном составе, востребованность которого неуклонно растет, в том числе на маршрутах МТК «Север-Юг». Объединение компетенций «РЖД Логистики» и «ТНК» в области перевозок станет гарантией качества совместного сервиса и поможет открыть новые логистические возможности для грузоотправителей», – отметил и.о. генерального директора АО «РЖД Логистика» Олег Полеев.

    Фото: «РЖД Логистика»


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