Вступило в силу полноформатное соглашение о свободной торговле ЕАЭС – Иран

15 мая 2025 года вступило в силу полноформатное Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Оно заменит действовавшее с 2019 года временное соглашение с ограниченным товарным охватом и создаст для производителей стран ЕАЭС уникальные условия доступа на иранский рынок. Так, средняя ставка ввозной таможенной пошлины в отношении товаров, поставляемых из Союза в Иран, снизится с 20% до 4,5%.

«В рамках имплементации полноформатного соглашения стороны уже приступили к организации первого заседания Совместного комитета, запланированного на вторую половину 2025 года, в ходе которого планируется обсудить конкретные вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и Исламской Республикой Иран», – отметил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

Новое соглашение закрепляет взаимные обязательства ЕАЭС и Ирана по преференциальному доступу в отношении 90% от всей товарной номенклатуры. По сравнению с временным соглашением в полноформатном существенно улучшена регуляторная часть, направленная на создание безбарьерного пространства торговли между сторонами. По оценкам экспертов, его реализация позволит кратно увеличить товарооборот между ЕАЭС и Ираном, который в среднесрочной перспективе может достигнуть 12 млрд долларов.

Фото: ЕЭК