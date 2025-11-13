Информационно-аналитическое агентство
Россия и Казахстан подписали соглашение по транзиту
13.11.2025

Россия и Казахстан подписали соглашение по транзиту

    • В рамках государственного визита Президента Казахстана в Россию министр транспорта РФ Андрей Никитин и министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев подписали ряд двусторонних документов в области транспорта.

    Как сообщает пресс-служба Минтранса России, в частности, утверждена «дорожная карта» по развитию автомобильных пунктов пропуска на российско-казахстанской государственной границе.

    Кроме того, подписано Соглашение между Правительствами России и Казахстана об организации сотрудничества в области транзитных железнодорожных перевозок и перевалки грузов, предназначенных для экспорта в третьи страны.

    Этот документ должен создать благоприятные тарифные условия, повысить эффективность использования подвижного состава обеих стран, обеспечить долгосрочное планирование транзита и перевалки грузов, а также непрерывный мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов и операторов.

    Помимо этого, заключено Соглашение о взаимодействии в области обеспечения транспортной безопасности. Документ направлен на формирование механизма взаимодействия России и Казахстана для обеспечения своевременного выявления, предупреждения и пресечения актов незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса при осуществлении международных перевозок.

    Фото: Минтранс России


