Рускон будет оптимизировать логистику для продукции химической отрасли с Нортексом

ООО «Рускон» и крупнейший дистрибьютор химического сырья и строительных систем в России и странах СНГ – ООО «Нортекс» договорились о совершенствовании сервиса по предоставлению транспортных услуг для химической отрасли. Как сообщили SeaNews в Группе «Дело», соответствующий меморандум 19 марта на площадке международной выставки TransRussia подписали первый вице-президент «Рускона» Андрей Чернышёв и руководитель отдела логистики и ВЭД «Нортекса» Ксения Молодкина.

Соглашение направлено на создание эффективных логистических решений, предусматривающих использование различных видов транспорта для доставки грузов компании «Нортекс». В рамках договорённостей стороны проработают форматы и механизмы оптимизации существующих транспортных цепочек, в том числе за счёт эффективного использования активов, сервисов и технологий ГК «Дело».

Также на ТрансРоссии был подписан меморандум между ООО «Рускон» и ООО «Логистическая компания «Один пояс и Один путь» о совместном развитии контейнерных перевозок на территории Республики Татарстан. Подписи под документом поставили первый вице-президент ООО «Рускон» Андрей Чернышёв и исполнительный директор ООО «Логистической компании «Один пояс и Один путь» Хайдар Валиулин.

Стороны намерены организовать публичный сервис для перевозок грузов в контейнерах по маршруту Приморский край (дальневосточный морской терминал ГК «Дело») – Республика Татарстан (контейнерный терминал «Один пояс и один путь»), оптимизировать хранение порожних контейнеров, а также обеспечить замкнутый логистический цикл через консолидацию экспортных и импортных перевозок.

Фото: ГК «Дело»