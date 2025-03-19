Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Рускон будет оптимизировать логистику для продукции химической отрасли с Нортексом
19.03.2025

Рускон будет оптимизировать логистику для продукции химической отрасли с Нортексом

    • ООО «Рускон» и крупнейший дистрибьютор химического сырья и строительных систем в России и странах СНГ – ООО «Нортекс» договорились о совершенствовании сервиса по предоставлению транспортных услуг для химической отрасли. Как сообщили SeaNews в Группе «Дело», соответствующий меморандум 19 марта на площадке международной выставки TransRussia подписали первый вице-президент «Рускона» Андрей Чернышёв и руководитель отдела логистики и ВЭД «Нортекса» Ксения Молодкина.

    Соглашение направлено на создание эффективных логистических решений, предусматривающих использование различных видов транспорта для доставки грузов компании «Нортекс». В рамках договорённостей стороны проработают форматы и механизмы оптимизации существующих транспортных цепочек, в том числе за счёт эффективного использования активов, сервисов и технологий ГК «Дело».

    Рускон будет оптимизировать логистику для продукции химической отрасли с Нортексом

    Также на ТрансРоссии был подписан меморандум между ООО «Рускон» и ООО «Логистическая компания «Один пояс и Один путь» о совместном развитии контейнерных перевозок на территории Республики Татарстан. Подписи под документом поставили первый вице-президент ООО «Рускон» Андрей Чернышёв и исполнительный директор ООО «Логистической компании «Один пояс и Один путь» Хайдар Валиулин.

    Стороны намерены организовать публичный сервис для перевозок грузов в контейнерах по маршруту Приморский край (дальневосточный морской терминал ГК «Дело») – Республика Татарстан (контейнерный терминал «Один пояс и один путь»), оптимизировать хранение порожних контейнеров, а также обеспечить замкнутый логистический цикл через консолидацию экспортных и импортных перевозок.

    Фото: ГК «Дело»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    18.03.2025
    «РЖД Логистика» и «Танк-контейнерная нефтехимическая компания» объединят компетенции
    Для развития транспортно-логистических продуктов
    РЖД ЛогистикаСоглашениеТанк-контейнерная нефтехимическая компанияТрансРоссия
    0
    18.03.2025
    Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном вступит в силу 15 мая
    Товарооборот между странами может увеличиться вдвое
    ИранРоссиясвободная торговляСоглашение
    0
    19.03.2025
    Соглашения FESCO на ТрансРоссии
    В первый день ТрансРоссии группа FESCO заключила целый ряд соглашений с отечественными и зарубежными компаниями.
    FESCO СоглашениеТрансРоссия
    0
    27.02.2025
    Россия и Ирак подписали соглашение в области морского транспорта
    В Багдаде
    ИракМорской транспортРоссияСоглашение
    0
    14.01.2025
    Утвержден проект соглашения между РФ и Азербайджаном о развитии транзитных перевозок
    По западной ветке МТК «Север – Юг»
    АзербайджанЖелезная дорогаИнвестицииИран
    0
    19.03.2025
    FESCO договорились с Taewoong Logistics
    О совместном развитии грузоперевозки между Россией и Южной Кореей
    FESCO Интермодальные перевозкиСоглашениеЮжная Корея
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    19.03.2025 Рускон будет оптимизировать логистику для продукции химической отрасли с Нортексом
    19.03.2025 FESCO договорились с Taewoong Logistics
    19.03.2025 Рускон подписал меморандум с южнокорейской Sunsko
    19.03.2025 Контейнерооборот российских портов в феврале 2025 в деталях
    19.03.2025 Рускон и Октет Сервис договорились о развитии транспортных решений при перевозках из Китая в Россию
    19.03.2025 Соглашения FESCO на ТрансРоссии
    Госрегулирование Показать всё
    05.03.2025 Завершена реконструкция пункта пропуска на «БТОФ-терминале» в Новороссийске
    04.03.2025 Литва требует декларировать топливо в баках грузовиков
    03.03.2025 Назначение в ФТС
    28.02.2025 Правительство ограничило экспорт бензина
    26.02.2025 Совфед разработал документ по укомплектованности судовых аптечек
    20.02.2025 О проведении водолазных осмотров судов и не только
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •