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Рускон подписал меморандум с южнокорейской Sunsko
19.03.2025

Рускон подписал меморандум с южнокорейской Sunsko

    • ООО «Рускон» и южнокорейская логистическая компания Sunsko S&T Co. договорились о сотрудничестве в области транспортно-логистических услуг. Как сообщили SeaNews в Группе «Дело», соответствующий меморандум 19 марта на площадке международной выставки TransRussia подписали первый вице-президент «Рускона» Андрей Чернышёв и генеральный директор Sunsko S&T Co. Пеле Чжанг.

    Соглашение направлено на развитие мультимодальных перевозок с использованием контейнеров, а также на развитие маршрутов между Азией и портами Дальнего Востока. Планируется расширение географии перевозок и открытие новых направлений для ускорения доставки грузов. 

    «Рассчитываем, что соглашение станет важным шагом на пути к развитию платформы для обмена опытом и лучшими практиками в области транспортной логистики, откроет новые горизонты для бизнеса, способствуя стабильной логистике для внешней торговли», – прокомментировал подписанный меморандум А.Чернышёв.

    Фото: Группа «Дело»


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