Рускон подписал меморандум с южнокорейской Sunsko

ООО «Рускон» и южнокорейская логистическая компания Sunsko S&T Co. договорились о сотрудничестве в области транспортно-логистических услуг. Как сообщили SeaNews в Группе «Дело», соответствующий меморандум 19 марта на площадке международной выставки TransRussia подписали первый вице-президент «Рускона» Андрей Чернышёв и генеральный директор Sunsko S&T Co. Пеле Чжанг.

Соглашение направлено на развитие мультимодальных перевозок с использованием контейнеров, а также на развитие маршрутов между Азией и портами Дальнего Востока. Планируется расширение географии перевозок и открытие новых направлений для ускорения доставки грузов.

«Рассчитываем, что соглашение станет важным шагом на пути к развитию платформы для обмена опытом и лучшими практиками в области транспортной логистики, откроет новые горизонты для бизнеса, способствуя стабильной логистике для внешней торговли», – прокомментировал подписанный меморандум А.Чернышёв.

Фото: Группа «Дело»