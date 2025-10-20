Информационно-аналитическое агентство
Новый мультимодальный сервис из Петербурга на Китай
20.10.2025

Новый мультимодальный сервис из Петербурга на Китай

    • Мультимодальный транспортный оператор «Рускон» (входит в Группу компаний «Дело») запускает сервис для доставки грузов из России в порты Китая через Санкт-Петербург, сообщила ГК «Дело».

    «Мы предлагаем клиентам перевозку по России до Санкт-Петербурга и прямой морской сервис в Китай, без промежуточных судозаходов, гарантируем соблюдение транзитного времени и наличие места на судне», – рассказал первый вице-президент «Рускона» Андрей Чернышёв.

    В первый рейс судно «Honfu» отправится с терминала «Петролеспорт» в Большом порту Санкт-Петербург 29 октября. Оно проследует через Суэцкий канал в порты Тайцан и Наньша в Китае. Транзитное время составит не более 45 дней.

    До 80% транспортных расходов до границы России может быть просубсидировано Центром поддержки экспорта АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области» за счёт средств регионального бюджета в рамках соглашения, заключённого «Русконом» с Центром.

    Согласно документу «Рускон», используя стивидорные и железнодорожные активы ГК «Дело», предложит грузоотправителям комплексные мультимодальные логистические решения с выгодными тарифами и минимальными сроками доставки, а регион возьмёт на себя частичное финансирование транспортных расходов, мера доступна предприятиям Ленинградской области.

    Фото: ГК «Дело»


