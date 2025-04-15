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«Бросить вызов Сингапуру»
15.04.2025

«Бросить вызов Сингапуру»

    • Председатель Совета директоров Группы компаний «Дело» Сергей Шишкарёв призвал расширить российско-индонезийское сотрудничество по экспорту зерна. Как сообщает пресс-служба Группы, выступая на пленарном заседании бизнес-форума «Россия-Индонезия» в Джакарте, он напомнил, что Индонезия является одной из самых густонаселенных стран в мире и поставки зерна являются важным элементом продовольственной безопасности.

    «Хочу предложить увеличение нашего сотрудничества в рамках экспорта зерна. Индонезия — это четвертое по численности население планеты, это продовольственная безопасность, как тут было сказано. Хотелось бы договориться об увеличении продукции экспорта, которые можно осуществлять через наш терминал в порту Новороссийска», – цитирует С.Шишкарёва пресс-служба ГК «Дело».

    Помимо зерна, Россия экспортирует в Индонезию уголь и удобрения, а импортирует пальмовое масло и другую продукцию. Вместе с коллегами по отрасли ГК «Дело» готова полностью закрыть транспортно-логистические потребности отечественного экспорта на индонезийский рынок.

    С.Шишкарёв выступил также с инициативой «бросить вызов Сингапуру» и совместно развивать портовую инфраструктуру Джакарты. В настоящее время её порт обрабатывает контейнеры почти на 8 млн TEU, тогда как основатель ГК «Дело» видит потенциал наращивания объёмов до 10-20 млн TEU.

    Фото: ГК «Дело»


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