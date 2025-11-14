Информационно-аналитическое агентство
Падение обломков БПЛА на НУТЭПе
14.11.2025

    • В результате атаки БПЛА на Новороссийск зафиксировано падение фрагментов БПЛА на контейнерный терминал НУТЭП, сообщила Группа компаний «Дело» в своем телеграм-аккаунте.

    Терминалы «ДелоПортс» работают в штатном режиме согласно внутренним инструкциям и инструкциям соответствующих органов и ведомств.

    В настоящее время ведутся работы по устранению последствий атаки. 2-м отрядом Федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю при поддержке соответствующих служб НУТЭП возгорание потушено. Пострадавших нет.

    «Наши сотрудники в Новороссийске показали высочайшую выдержку и профессионализм. Уверен, что команде помогло офицерское прошлое, все действовали по-военному спокойно, четко и быстро. Благодарю каждого работника терминала НУТЭП за мужество и стойкость», — отметил председатель Совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарёв.

    Фото: НУТЭП


