Падение обломков БПЛА на НУТЭПе

В результате атаки БПЛА на Новороссийск зафиксировано падение фрагментов БПЛА на контейнерный терминал НУТЭП, сообщила Группа компаний «Дело» в своем телеграм-аккаунте.

Терминалы «ДелоПортс» работают в штатном режиме согласно внутренним инструкциям и инструкциям соответствующих органов и ведомств.

В настоящее время ведутся работы по устранению последствий атаки. 2-м отрядом Федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю при поддержке соответствующих служб НУТЭП возгорание потушено. Пострадавших нет.

«Наши сотрудники в Новороссийске показали высочайшую выдержку и профессионализм. Уверен, что команде помогло офицерское прошлое, все действовали по-военному спокойно, четко и быстро. Благодарю каждого работника терминала НУТЭП за мужество и стойкость», — отметил председатель Совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарёв.

Фото: НУТЭП