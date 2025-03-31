Беспилотник протестировали на маршруте Сахалин – материк

В рамках реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы» выполнен тестовый межрегиональный перелет между Сахалином и Хабаровким краем.

Как сообщается в телеграм-канале Минтранса России, беспилотное воздушное судно «Аист» компании «Аврора-БАС» вылетело из Охи и приземлилось в Николаевске-на-Амуре.

Беспилотник преодолел 162 км за 2,5 часа на высоте порядка 600 метров. Большую часть пути — около 150 км — он летел над морем.

«Аист» весит 29,8 кг и оснащен трекером, подключенным к платформе мониторинга транспорта на основе «ЭРА-ГЛОНАСС». С помощью госинформсистемы трек полёта был доступен в онлайн режиме операторам воздушного судна и надзорным ведомствам.

В Минтрансе охарактеризовали перелет над Татарским проливом как исторический для беспилотной авиации. В перспективе, отметили в ведомстве, беспилотники смогут доставлять грузы на остров Сахалин.

Фото: Минтранс России