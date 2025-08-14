Первый беспилотный грузовик проехал от Петербурга до Казани

Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани, сообщает пресс-служба Минтранса России в своем телеграм-канале.

Маршрут длиной более 1 600 км машина Navio преодолела за сутки. Для сравнения, обычный рейс с водителем занимает около 58 часов — почти в два с половиной раза дольше.

Маршрут тягача прошел по трассам М-11, А-113 и М-12. В кабине находился инженер, но грузовик ехал в автономном режиме.

Такая технология способна заметно ускорить перевозки, отмечают в Минтрансе. Тестирование продолжается.

Напомним, беспилотные грузовики от Казани до Петербурга обещают запустить в 2026 году.

Фото (скрин): пресс-служба Минтранса