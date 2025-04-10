На ЦКАД официально запустили беспилотное грузовое движение

На Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) официально запустили беспилотное грузовое движение. В торжественной церемонии запуска приняли участие первый заместитель министра транспорта Валентин Иванов, заместитель министра транспорта Андрей Никитин, генеральный директор NATCAR Илья Саттаров, председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко и директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

Беспилотные грузовые перевозки на трассе М-11 проводятся в рамках экспериментального правового режима (ЭПР), запущенного в 2022 году для федерального проекта «Беспилотные логистические коридоры». В прошлом году действие этого режима расширили на ЦКАД и трассу М-12 «Восток».

«Внедрение беспилотных технологий на ЦКАД не только повысит скорость доставки, но и снизит риск аварийных ситуаций. Беспилотные грузовики способны двигаться со средней скоростью на 11 % выше, чем обычные грузовики с водителями, достигая 90 км/ч, что существенно ускоряет доставку грузов», — говорится в пресс-релизе.

Ожидается снижение расходов на топливо и комплектующие на 10-14 % для маршрутов протяженностью более 1 тыс. км. Кроме того, средний износ комплектующих снизится на 5 %. Беспилотные технологии также позволят сократить простои автопарка из-за нехватки водителей и перераспределить около 30% водителей на другие направления, оптимизируя использование человеческих ресурсов.

В октябре 2022 года Правительство одобрило введение ЭПР для федерального проекта «Беспилотные логистические коридоры». Запуск автономных грузоперевозок на М-11 стал первым этапом проекта, который является частью стратегических инициатив Минтранса России. Они разработаны в рамках исполнения поручений резидента России и правительства РФ по подготовке «Транспортной стратегии России до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года» и «Стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли РФ».

Активное участие в проекте принимают производители беспилотных грузовиков «КамАЗ» и Navio, логистические операторы АО «Национальный перевозчик», «Глобалтрак Лоджистик», «Магнит», Х5 Logistics, Wildberries и ГК «Автодор» в качестве оператора инфраструктуры.

«В настоящее время на ЦКАД работает свыше 250 видеокамер, почти каждая из которых оснащена автоматическими блоками выявления инцидентов. Также на трассе установлено более 300 детекторов транспорта и около 250 электронных знаков и табло. Дополнительное удобство для беспилотного транспорта создает система «Свободный поток», действующая на ЦКАД. На этой дороге нет шлагбаумов, а значит не требуется снижать скорость и подключать оператора к управлению автомобилем при проезде пунктов взимания платы. Аналогичным преимуществом обладает и трасса М-12 «Восток»», – рассказал В. Петушенко.

К марту 2025 года число беспилотных грузовиков на трассе М-11 «Нева» увеличилось до 67 единиц, которые преодолели 7,2 млн км и перевезли 800 тыс. кубометров грузов. К 2030 году планируется увеличить протяженность дорог, пригодных для движения беспилотных грузовиков, до 19,5 тыс. км. Ожидается, что к концу 2025 года число беспилотников на М-11 достигнет 93 единиц. В 2026 году планируется запуск беспилотного движения по трассе М-12 «Восток».

«К концу 2025 года мы ожидаем, что беспилотный автопарк достигнет рекордных показателей: более 10 млн км пробега и порядка 1,5 млн куб. м перевезенных грузов», – отметил В. Иванов.

Фото: пресс-служба Минтранса