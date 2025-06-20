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ГК «Дело» примет участие в развитии портовой инфраструктуры в Индонезии
20.06.2025

ГК «Дело» примет участие в развитии портовой инфраструктуры в Индонезии

    • Группа компаний «Дело» и логистическое подразделение MODENA Group, компания MOLOGIZ, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ) заключили соглашение о сотрудничестве, сообщили SeaNews в Группе.

    Соглашение отражает намерение сторон изучить возможности реализации совместного проекта по созданию глубоководного морского порта и сопутствующей инфраструктуры в Республике Индонезия. Следующим шагом станет детальная проработка проекта с целью формирования юридически обязывающего соглашения. На данном этапе предполагается, что ГК «Дело» предоставит проекту необходимую профессиональную экспертизу и ресурсы, а MOLOGIZ сосредоточится на взаимодействии с государственными органами Индонезии. Ранее, в апреле 2025 года председатель Совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарёв обсуждал этот проект с руководством MODENA Group в рамках бизнес-миссии РЭЦ в Индонезию.

    «Создание портовой инфраструктуры в Индонезии – это не только развитие нового крупного логистического узла, но и потенциал для усиления экономического сотрудничества между нашими странами. Партнёрство с Индонезией расширяет возможности укрепления транспортного суверенитета и интеграции российских логистических компаний в глобальные цепочки поставок», – отметил С.Шишкарёв. 

    «Мы видим в партнёрстве с ГК «Дело» большой импульс для реализации нашего проекта. Объединение знаний, опыта и ресурсов двух компаний позволит работать над созданием порта, который может занять значимое место в логистической и торговой инфраструктуре как Индонезии, так и международного рынка», – подчеркнул исполнительный вице-президент MODENA Group Майкл Джизхар.

    Фото: ГК «Дело»


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