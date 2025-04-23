Запущен регулярный жд сервис из Москвы в Пермь

Мультимодальный транспортный оператор «Рускон» (входит в Группу компаний «Дело») запустил регулярный железнодорожный сервис для доставки грузов из Москвы в Пермь.

Как сообщили SeaNews в ГК «Дело», контейнерный поезд отправляется с московского терминала Группы на станции Кресты (МАНП) на терминал Группы на станции Блочная в городе Пермь. Время в пути составляет 4 дня, частота отправок – два раза в месяц.

Сервис ориентирован на перевозку любых видов грузов. Помимо железнодорожной составляющей клиентам доступна услуга первой и последней мили.

Фото: ГК «Дело»