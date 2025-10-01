Информационно-аналитическое агентство
01.10.2025

Рускон запустил жд перевозки с Дальнего Востока по России

    • Мультимодальный транспортный оператор «Рускон» (входит в Группу компаний «Дело») запустил железнодорожные перевозки с Дальнего Востока по России в западном направлении.

    Как сообщили SeaNews в группе, контейнеры в составе регулярного поезда отправляются с терминала ГК «Дело» на станции Хабаровск-2 на терминал группы на станции Клещиха в Новосибирске. Транзитное время составляет 9 дней. В дополнение к железнодорожной составляющей доступна услуга первой и последней мили. В перспективе планируется расширение локаций назначения.

    Сервис ориентирован на перевозку любых видов грузов. Первый состав доставил контейнеры с оборудованием для строительной техники – воздушными фильтрами и комплектующими.

    Фото: ГК «Дело»


