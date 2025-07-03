Первый танк-контейнерный поезд FESCO

Транспортная группа FESCO отправила первый состав, целиком сформированный из танк-контейнеров.

Как сообщили SeaNews в группе, поезд направился из Казани во Владивосток, он состоит из 59 танк-контейнеров. По прибытии во «Владивостокский морской торговый порт» (входит в FESCO) специализированные ёмкости будут перегружены на суда Группы и отправятся в порт Корсаков. Таким образом на Сахалин будет доставлено 1200 тонн наливных грузов для промышленных предприятий.

«Поезд полностью сформирован из танк-контейнеров FESCO. Таким образом, мы предоставляем клиентам комплексное решение по перевозке самых разных жидких грузов на базе собственных активов Группы. Танк-контейнеры вместе с содержимым в порту можно просто перегрузить с железнодорожной платформы на судно и далее уже морем направить в нужную точку. С учетом разнообразия активов и маршрутов Группы это открывает перед отечественными предприятиями более широкие возможности работы с партнерами в России и за рубежом. Будем и далее развивать танк-контейнерное направление в интересах наших клиентов», — отметил вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов.

Перевозка осуществляется в рамках сервиса FESCO Chemical, который ориентирован на доставку химических грузов регулярными морскими, железнодорожными и интермодальными маршрутами. Для организации транспортировки используются собственные активы, что позволяет контролировать процесс на всех его этапах. Доставка возможна как внутри России, так и на международных направлениях — Китай, Турция, Индия, страны Юго-Восточной Азии и другие.

Фото: FESCO