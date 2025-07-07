Контейнерный поезд из Пекина в Баку

30 июня из пекинского района Фаншань в столицу Азербайджана отправился грузовой поезд. Состав доставит в Баку 104 стандартных контейнера с автозапчастями и механическим оборудованием общей стоимостью более 15 млн юаней (2,1 млн долларов). Как сообщает информационное агентство Xinhua, это первый транскаспийский поезд, соединяющий Пекин и Баку.

По информации пекинского отделения Китайской государственной железнодорожной корпорации, поезд пересечет госграницу Китая через КПП Хоргос и прибудет в порт Актау на Каспии (Казахстан). Далее грузы паромом будут доставлены в порт Алят, и затем по железной дороге прибудут в Баку.

Транспортировка грузов из Пекина в Баку предусматривает использование мультимодальной схемы «железная дорога – море – железная дорога». Грузы преодолеют расстояние более 8 тыс. км и прибудут в Баку через 15 суток. По прибытию в Баку часть грузов будет отправлена в Грузию, Турцию, Сербию и другие страны.

Транскаспийский международный транспортный маршрут – это южный коридор международных маршрутов грузоперевозок Китай – Европа. Такая мультимодальная схема «железная дорога – море – железная дорога» сократит время транспортировки по сравнению с традиционной морской перевозкой, а также расширит охват жд сервисов до стран в регионе Каспийского моря, побережья Черного и Средиземного морей, а также стран Центральной, Восточной и Западной Европы, заявил Ван Чуаньмэн, гендиректор компании по управлению международным сухопутным портом Фаншань города Пекин.

Фото: Xinhua