Грузовые поезда Китай – Европа из Сианя за первые 10 месяцев 2025 года

В январе-октябре 2025 года общее количество отправлений грузовых поездов, следующих из Сианя по маршрутам международных железнодорожных грузоперевозок Китай – Европа, достигло 5063. Это на 16,3% больше, чем годом ранее.

Данный показатель впервые превысил отметку в 5000 за первые 10 месяцев года, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на газету «Цзинцзи жибао», которая приводит данные местных властей.

Рост показателя обусловлен повышением эффективности обслуживания грузовых поездов Китай – Европа. Железнодорожное управление Сианя продолжает расширять свою транспортную сеть и создавать интегрированную систему каналов для грузоперевозок.

«Мы оптимизировали процесс, повысили эффективность оформления разнарядок для поездов Китай – Европа на 52,9% и снизили затраты в рамках обратных рейсов на 20%», – сказал Ли Шигуан, начальник станции Сианьского международного сухого порта, подчиненной Сианьскому отделению КГЖК.

BYD, Geely и другие автопроизводители, у которых имеются филиалы в провинции Шэньси, активно используют грузовые поезда Китай – Европа для экспорта своей продукции за рубеж. По данным статистики, в первом полугодии 2025 года из Сианя по железной дороге было экспортировано 112 тыс. транспортных средств.

Фото: Xinhua