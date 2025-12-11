Информационно-аналитическое агентство
Грузовые поезда Китай – Европа из Сианя за первые 10 месяцев 2025 года
11.12.2025

    • В январе-октябре 2025 года общее количество отправлений грузовых поездов, следующих из Сианя по маршрутам международных железнодорожных грузоперевозок Китай – Европа, достигло 5063. Это на 16,3% больше, чем годом ранее.

    Данный показатель впервые превысил отметку в 5000 за первые 10 месяцев года, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на газету «Цзинцзи жибао», которая приводит данные местных властей.

    Рост показателя обусловлен повышением эффективности обслуживания грузовых поездов Китай – Европа. Железнодорожное управление Сианя продолжает расширять свою транспортную сеть и создавать интегрированную систему каналов для грузоперевозок.

    «Мы оптимизировали процесс, повысили эффективность оформления разнарядок для поездов Китай – Европа на 52,9% и снизили затраты в рамках обратных рейсов на 20%», – сказал Ли Шигуан, начальник станции Сианьского международного сухого порта, подчиненной Сианьскому отделению КГЖК.

    BYD, Geely и другие автопроизводители, у которых имеются филиалы в провинции Шэньси, активно используют грузовые поезда Китай – Европа для экспорта своей продукции за рубеж. По данным статистики, в первом полугодии 2025 года из Сианя по железной дороге было экспортировано 112 тыс. транспортных средств.

    Фото: Xinhua


