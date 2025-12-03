Информационно-аналитическое агентство
120 тысяч рейсов грузовых поездов Китай – Европа
03.12.2025

120 тысяч рейсов грузовых поездов Китай – Европа

    • 28 ноября из международного железнодорожного хаба в Чэнду отправился юбилейный грузовой поезд Китай – Европа. С учетом этого рейса общее количество отправлений поездов Китай – Европа достигло 120 тыс. с момента отправления первого состава, а совокупная стоимость перевезенных грузов превысила 490 млрд долларов, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные госкорпорации «Китайские железные дороги».

    На сегодняшний день ассортимент товаров, перевозимых грузовыми поездами Китай – Европа, расширился до 53 категорий и более 50 тыс. различных видов продукции. Основными экспортными грузами стали товары с высокой добавленной стоимостью, такие как автомобили и автозапчасти, машинное оборудование и электроника.

    Маршруты грузовых поездов Китай – Европа охватывают 232 города в 26 европейских странах и соединяют более 100 городов в 11 азиатских странах.

    Фото: Xinhua


