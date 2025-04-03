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Maersk купил железную дорогу
03.04.2025

Maersk купил железную дорогу

    • Портовое подразделение группы Maersk APM Terminals приобрело компанию Panama Canal Railway Company (PCRC), которая управляет 76-километровой железной дорогой, идущей параллельно Панамскому каналу и соединяющей между собой морские порты с двух его сторон, сообщает Loasdstar.

    До этого PCRC была совместным предприятием канадской компании Canadian Pacific Kansas City Railroad и панамской Lanco Group / Mi-Jack. В прошлом году выручка PCRC составила 77 млн долларов, а EBITDA — 36 млн долларов. Пропускная способность железной дороги PCRC, проходящей вдоль Панамского канала, составляет порядка 2 млн TEU, или 2,7 тыс. TEU в день с учетом двухъярусного расположения контейнеров.

    APM Terminals являлся клиентом Panama Canal Railway Company. В прошлом году во время сильной засухи Панамский канал почти вдвое сократил ежедневное количество транзита судов, и в связи с этим Maersk использовал железную дорогу в качестве связующего звена на своем сервисе Oceania-Americas OC1. На этом сервисе суда Maersk выгружали контейнеры в порту Бальбоа, а затем их везли по железной дороге в порт Кристобаль для дальнейшей отправки в Северную Америку.

    «PCRC представляет собой привлекательную инвестицию в инфраструктуру в регионе, где мы предоставляем свои базовые мультимодальные контейнерные сервисы», — отмечают в APM Terminals.

    «Сделка была заключена на фоне все более раздробленных цепочек поставок в Панаме. Правительство страны находилось под сильным давлением со стороны администрации Трампа, требующей сократить влияние Китая, в то время как сам президент США неоднократно высказывал неопределенные угрозы «вернуть себе канал». Кроме того, грядущая продажа консорциуму BlackRock — TiL / MSC принадлежащей Hutchison компании Panama Ports Company, которая управляет портами Бальбоа и Кристобаль, прилегающими к тихоокеанскому и атлантическому терминалам PCRC соответственно, остается под пристальным вниманием китайских властей», — пишет издание.

    «На прошлой неделе на церемонии приема в состав флота нового двухтопливного судна «Adrian Maersk» управляющий директор компании по Северной Европе Оле Трампфеллер заявил, что, по его мнению, Maersk теперь лучше воспринимать как интегратора, а не перевозчика, но признал, что «это еще не совсем DHL. Чтобы добиться этого, компания подчеркнула важность приобретения и контроля над активами, и, учитывая зависимость Maersk от PCRC во время прошлогодней засухи, эта сделка может только помочь ей достичь этой цели», — добавляют в Loasdstar.

    Фото: PCRC

     


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