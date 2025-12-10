Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Сервис в иранский сухой порт Априн выходит на регулярную основу
10.12.2025

Сервис в иранский сухой порт Априн выходит на регулярную основу

    • «РЖД Логистика» сообщила об отправке второго контейнерного поезда с полигона Северной железной дороги в сухой порт Априн (Иран). В составе 62 сорокафутовых контейнеров с бумажной продукцией.

    Напомним, первый рейс в Априн, также с полигона Северной железной дороги, был выполнен в октябре этого года. Тогда было доставлено 62 сорокафутовых контейнера с российской сульфатной целлюлозой.

    Новая отправка, подчеркнули в компании, подтверждает развитие регулярного логистического сервиса по восточному маршруту коридора «Север-Юг» в новый мультимодальный хаб.

    «Отправка второго поезда в сухой порт Априн – это переход от тестовых запусков к формированию устойчивого логистического продукта, – сказал генеральный директор «РЖД Логистики» Олег Полеев. – Мы последовательно реализуем стратегию развития регулярных сервисов на базе МТК «Север-Юг», отвечая на растущий спрос клиентов. Эта отправка подтверждает, что мы можем предлагать рынку надежные и технологичные решения для экспортных поставок в стратегически важный регион».

    Фото: PTB Group


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    04.07.2025
    Первый прямой поезд из Китая на ТЛЦ «Южный порт»
    Первый прямой поезд с товарами народного потребления прибыл из Китая на ТЛЦ «Южный порт».
    КитайКонтейнерный поездРЖДТЛЦ "Южный порт"
    0
    05.03.2025
    Контейнерный жд сервис из Китая в Польшу
    Запустили «Қазақстан темір жолы» и China Railway Container Transport Co.
    Казахстан темир жолыКитайКонтейнерный поездПольша
    0
    06.02.2025
    Новый жд сервис из Тольятти во Владивосток
    Запустила Транспортная группа FESCO
    FESCO ВладивостокКонтейнерный поездТольятти
    0
    26.11.2025
    Подписан трехсторонний меморандум о сквозных ставках на МТК «Север – Юг»
    Целью меморандума является достижение стабильного ценообразования при перевозках грузов по маршруту.
    МТК "Север-Юг"Сквозные ставкиСоглашение
    0
    25.09.2025
    Подписана трехлетняя дорожная карта сотрудничества по реализации Соглашения о свободной торговле
    Между ЕАЭС и Ираном
    Дорожная картаЕАЭСЕЭКИран
    0
    16.05.2025
    Первый контейнерный поезд длиной 100 условных вагонов с ТЛЦ «Южный Порт»
    Отправили в рамках совместного сервиса «РЖД Логистика» и ООО «Транзит»
    Контейнерный поездРЖД ЛогистикаТЛЦ "Южный порт"
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    11.12.2025 Грузовые поезда Китай – Европа из Сианя за первые 10 месяцев 2025 года
    10.12.2025 Сервис в иранский сухой порт Априн выходит на регулярную основу
    10.12.2025 Оборот мировых контейнерных линий, 10 месяцев 2025
    09.12.2025 Железнодорожные контейнеры, 11 месяцев 2025: экспорт растет
    08.12.2025 Все порты Финляндии, 10 месяцев 2025
    08.12.2025 О встрече руководителей РЖД и DP World
    Госрегулирование Показать всё
    11.12.2025 Транспортный поток в МАПП Кани-Курган растет
    10.12.2025 Совещание по развитию беспилотного транспорта
    09.12.2025 400 миллионов на комплексное развитие Новороссийского транспортного узла
    08.12.2025 Талонная система в МАПП Забайкальск
    05.12.2025 Таможенные сборы проиндексируют
    04.12.2025 О заседании подкомиссии по транспортно-логистическим коридорам
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •