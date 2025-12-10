Сервис в иранский сухой порт Априн выходит на регулярную основу

«РЖД Логистика» сообщила об отправке второго контейнерного поезда с полигона Северной железной дороги в сухой порт Априн (Иран). В составе 62 сорокафутовых контейнеров с бумажной продукцией.

Напомним, первый рейс в Априн, также с полигона Северной железной дороги, был выполнен в октябре этого года. Тогда было доставлено 62 сорокафутовых контейнера с российской сульфатной целлюлозой.

Новая отправка, подчеркнули в компании, подтверждает развитие регулярного логистического сервиса по восточному маршруту коридора «Север-Юг» в новый мультимодальный хаб.

«Отправка второго поезда в сухой порт Априн – это переход от тестовых запусков к формированию устойчивого логистического продукта, – сказал генеральный директор «РЖД Логистики» Олег Полеев. – Мы последовательно реализуем стратегию развития регулярных сервисов на базе МТК «Север-Юг», отвечая на растущий спрос клиентов. Эта отправка подтверждает, что мы можем предлагать рынку надежные и технологичные решения для экспортных поставок в стратегически важный регион».

