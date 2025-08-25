Информационно-аналитическое агентство
Назначен начальник Сочинской таможни
25.08.2025

Тоннелепроходческий комплекс для строительства второго Кодарского тоннеля

    • «РЖД Логистика» поделилась опытом организации доставки тоннелепроходческого комплекса для строительства второго Кодарского тоннеля, который будет использоваться при строительстве второго Кодарского тоннеля Восточно-Сибирской железной дороги в рамках реализации третьего этапа развития Восточного полигона.

    Как рассказали SeaNews в компании, для перевозки комплекса весом 160 тонн и внешним диаметром 4100 мм потребовалось разобрать его на узлы. Затем специалисты «РЖД Логистики» выполнили замеры на площадке заказчика, разработали маршрут следования, оптимальную схему размещения на железнодорожном подвижном составе и схемы крепления.

    В рамках комплексной услуги компания обеспечила погрузку автокранами и вывоз автотранспортом с места хранения груза, организацию погрузки на подвижной состав, предоставление подвижного состава (10 полувагонов, 1 универсальной платформы, 2 четырёхосных и 1 восьмиосного колодцевых транспортеров), оплату железнодорожного тарифа, а также выгрузку на станции Новая Чара и автодоставку к месту строительства.

    «Благодаря синхронизации всех участников перевозки и диспетчерскому контролю наших специалистов, ТПК был доставлен в согласованный срок за 55 дней», — отметил директор департамента проектной логистики АО «РЖД Логистика» Сергей Рудничок.

    Фото: «РЖД Логистика»


