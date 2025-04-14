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«РЖД Логистика» приступила к экспортным отправкам с ТЛЦ «Южный Порт»
14.04.2025

«РЖД Логистика» приступила к экспортным отправкам с ТЛЦ «Южный Порт»

    • АО «РЖД Логистика» осуществило тестовую отправку первой партии рефрижераторных контейнеров с терминала «Южный Порт», примыкающего к станции Люблино-Сортировочная, в Юго-Восточную Азию.

    Как сообщили SeaNews, в составе поезда 10 собственных изотермических контейнеров, оснащённых современными холодильными агрегатами Supra 1250, поддерживающими стабильную температуру -24°C.

    Протяженность маршрута превышает 8 тыс. км. «Надежность холодильных установок, энергоэффективность оборудования и слаженная логистика гарантируют соблюдение непрерывности холодовой цепи на каждом этапе пути», – подчеркнули в компании.

    Фото: «РЖД Логистика»


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