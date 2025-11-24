Прогнозируется рост импорта по МТК «Север-Юг»

«РЖД Логистика» прогнозирует рост объема импорта по МТК «Север-Юг» из ОАЭ, Индии и КНР. Как сообщили SeaNews в компании, положительная динамика роста импортного грузопотока зафиксирована уже в октябре. По итогам месяца объем грузоперевозок прибавил 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди ключевых направлений импортных грузопотоков в компании отметили ОАЭ, Индию и Китай. Положительное влияние на рост импорта оказывает как сезонность, так и недавно открывшийся в Республике Иран современный логистический хаб – сухой порт Априн.

Коридор пользуется спросом у тех клиентов, кому важны сроки доставки, поскольку из порта Бендер-Аббас до Ворсино контейнерный поезд доезжает за 14-16 дней, а из мультимодального логистического центра Априн – за 12 дней. Перевозка осуществляется через погранпереход Акяйла / Инче Бурун.

«С началом делового сезоны мы отмечаем повышенный спрос на контейнерный сервис по восточному маршруту в импортном направлении. Это связано и с развитием самого сервиса, расширением услуг и географии, а также с привлекательными транзитными сроками. Прием заявок от грузовладельцев на ноябрь уже остановлен, сейчас активно формируются поезда на конец года», – рассказал заместитель генерального директора – директор департамента мультимодальных перевозок АО «РЖД Логистика» Сергей Лёвин.

«РЖД Логистика», напомнили в компании, первой приступила к перевозкам полносоставных контейнерных поездов по МТК «Север — Юг» в 2022 году и сейчас вышла на показатель 4 поезда в месяц. Поезда отправляются не только из Московского, но из Северо-Западного региона, с Урала и из Западной Сибири. За 10 месяцев 2025 года по восточному маршруту МТК «Север-Юг» отправлено в 1,6 раз больше контейнеров, чем за аналогичный период прошлого года.

