О встрече руководителей РЖД и DP World

сПредседатель Координационного совета по трансъевразийским перевозкам, глава РЖД Олег Белозёров CEO DP World Султан Ахмед бин Сулайем провели на прошлой неделе встречу на полях XXXIV Пленарного заседания КСТП в Дубае.

Как сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале, по итогам встречи стороны решили:

развивать совместный контейнерный сервис на восточном маршруте МТК «Север – Юг» и привлекать грузоотправителей из Южной Азии и Африки

продолжать выявлять барьеры, которые препятствуют развитию транспортных маршрутов БРИКС

провести в 2026 году взаимный обмен опытом для укрепления деловых связей.

Стороны закрепили соответствующие планы в протоколе встречи.

Фото: РЖД