О встрече руководителей РЖД и DP World
08.12.2025

О встрече руководителей РЖД и DP World

    • сПредседатель Координационного совета по трансъевразийским перевозкам, глава РЖД Олег Белозёров CEO DP World Султан Ахмед бин Сулайем провели на прошлой неделе встречу на полях XXXIV Пленарного заседания КСТП в Дубае.

    Как сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале, по итогам встречи стороны решили:

    • развивать совместный контейнерный сервис на восточном маршруте МТК «Север – Юг» и привлекать грузоотправителей из Южной Азии и Африки
    • продолжать выявлять барьеры, которые препятствуют развитию транспортных маршрутов БРИКС
    • провести в 2026 году взаимный обмен опытом для укрепления деловых связей.

    Стороны закрепили соответствующие планы в протоколе встречи.

    Фото: РЖД


