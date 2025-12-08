О встрече руководителей РЖД и DP World

сПредседатель Координационного совета по трансъевразийским перевозкам, глава РЖД Олег Белозёров CEO DP World Султан Ахмед бин Сулайем провели на прошлой неделе встречу на полях XXXIV Пленарного заседания КСТП в Дубае.
Как сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале, по итогам встречи стороны решили:
- развивать совместный контейнерный сервис на восточном маршруте МТК «Север – Юг» и привлекать грузоотправителей из Южной Азии и Африки
- продолжать выявлять барьеры, которые препятствуют развитию транспортных маршрутов БРИКС
- провести в 2026 году взаимный обмен опытом для укрепления деловых связей.
Стороны закрепили соответствующие планы в протоколе встречи.
