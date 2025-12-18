РЖД продляют скидки

Правление РЖД продлило ряд ранее принятых тарифных решений в сфере грузовых перевозок, сообщила компания.

Так, до конца 2026 года будут действовать скидки от 20,4% до 45% на перевозку грузов в рефконтейнерах.

В частности, понижающий коэффициент 0,796 будет действовать на перевозки грузов второго и третьего тарифных классов в рефрижераторных контейнерах по следующим направлениям:

со станций Автово, Бронка, Заневский Пост, Колпино, Купчинская, Лигово, Лужская, Новый Порт, Предпортовая, Санкт-Петербург-Финляндский, Ховрино, Шушары Октябрьской железной дороги, Бекасово-Сортировочное, Белый Раст, Ворсино, Кресты, Кунцево II, Купавна, Орехово-Зуево, Селятино, Силикатная, Тучково, Электроугли Московской железной дороги на станции Безымянка Куйбышевской железной дороги, Челябинск-Грузовой Южно-Уральской железной дороги, Барнаул, Кемерово-Сортировочное, Омск-Восточный Западно-Сибирской железной дороги,

со станций Ховрино Октябрьской железной дороги, Бекасово-Сортировочное, Белый Раст, Ворсино, Кресты, Кунцево II, Купавна, Орехово-Зуево, Селятино, Силикатная, Тучково, Электроугли Московской железной дороги на станции Войновка, Екатеринбург-Товарный, Кольцово, Шувакиш Свердловской железной дороги, Иня-Восточная, Клещиха, Новосибирск-Восточный, Новосибирск-Южный, Сеятель, Чемской, Чик Западно-Сибирской железной дороги,

со станций Азов, Невинномысская Северо-Кавказской железной дороги на станции Безымянка Куйбышевской железной дороги, Бекасово-Сортировочное, Белый Раст, Ворсино, Кресты, Кунцево II, Купавна, Орехово-Зуево, Селятино, Силикатная, Тучково, Электроугли Московской железной дороги, Автово, Бронка, Заневский Пост, Колпино, Купчинская, Лигово, Лужская, Новый Порт, Предпортовая, Санкт-Петербург-Финляндский, Ховрино, Шушары Октябрьской железной дороги, Войновка, Екатеринбург-Товарный, Кольцово, Шувакиш Свердловской железной дороги, Челябинск-Грузовой Южно-Уральской железной дороги, Барнаул, Иня-Восточная, Кемерово-Сортировочное, Клещиха, Новосибирск-Восточный, Новосибирск-Южный, Омск-Восточный, Сеятель, Чемской, Чик Западно-Сибирской железной дороги,

со станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги на станции Безымянка Куйбышевской железной дороги, Войновка Свердловской железной дороги, Челябинск-Грузовой Южно-Уральской железной дороги, Барнаул, Иня-Восточная, Кемерово-Сортировочное, Клещиха, Новосибирск-Восточный, Новосибирск-Южный, Омск-Восточный, Сеятель, Чемской, Чик Западно-Сибирской железной дороги,

Понижающий коэффициент 0,55 будет действовать на перевозки грузов второго и третьего тарифных классов в рефрижераторных контейнерах по следующим направлениям:

со станций Автово, Бронка, Заневский Пост, Колпино, Купчинская, Лигово, Лужская, Новый Порт, Предпортовая, Санкт-Петербург-Финляндский, Шушары Октябрьской железной дороги на станции Ховрино Октябрьской железной дороги, Бекасово-Сортировочное, Белый Раст, Ворсино, Кресты, Кунцево II, Купавна, Орехово-Зуево, Селятино, Силикатная, Тучково, Электроугли Московской железной дороги, Войновка, Екатеринбург-Товарный, Кольцово, Шувакиш Свердловской железной дороги, Иня-Восточная, Клещиха, Новосибирск-Восточный, Новосибирск-Южный, Сеятель, Чемской, Чик Западно-Сибирской железной дороги, Краснодар-Сортировочный, Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги,

со станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги на станции Бекасово-Сортировочное, Белый Раст, Ворсино, Кресты, Кунцево II, Купавна, Орехово-Зуево, Селятино, Силикатная, Тучково, Электроугли Московской железной дороги, Автово, Бронка, Заневский Пост, Колпино, Купчинская, Лигово, Лужская, Новый Порт, Предпортовая, Санкт-Петербург-Финляндский, Ховрино, Шушары Октябрьской железной дороги, Екатеринбург-Товарный, Кольцово, Шувакиш Свердловской железной дороги.

Период действия понижающих коэффициентов установлен с 1 января 2026 года до момента вступления в силу решений ФАС России об изменении тарификации грузов в термических контейнерах, но не позднее 31 декабря 2026 года включительно.

Скидка в размере 12,8% будет действовать на перевозку сжиженных углеводородных газов из Тобольска на станции целого ряда железных дорог страны и их возврат на станцию Тобольск в порожнем состоянии.

Кроме того, до конца 2028 года продолжат действовать скидки 30% на перевозки бутадиена со станции Тобольск на станции Придача, Базаиха и Соболеково и возврат порожних цистерн из-под этих перевозок и 48% на порожний пробег специализированных платформ для перевозки трубной продукции.

Фото: РЖД