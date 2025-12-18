Информационно-аналитическое агентство
Корейское судно потеряло контейнеры в Беринговом проливе
18.12.2025

РЖД продляют скидки

    • Правление РЖД продлило ряд ранее принятых тарифных решений в сфере грузовых перевозок, сообщила компания.

    Так, до конца 2026 года будут действовать скидки от 20,4% до 45% на перевозку грузов в рефконтейнерах.

    В частности, понижающий коэффициент 0,796 будет действовать на перевозки грузов второго и третьего тарифных классов в рефрижераторных контейнерах по следующим направлениям:

    • со станций Автово, Бронка, Заневский Пост, Колпино, Купчинская, Лигово, Лужская, Новый Порт, Предпортовая, Санкт-Петербург-Финляндский, Ховрино, Шушары Октябрьской железной дороги, Бекасово-Сортировочное, Белый Раст, Ворсино, Кресты, Кунцево II, Купавна, Орехово-Зуево, Селятино, Силикатная, Тучково, Электроугли Московской железной дороги на станции Безымянка Куйбышевской железной дороги, Челябинск-Грузовой Южно-Уральской железной дороги, Барнаул, Кемерово-Сортировочное, Омск-Восточный Западно-Сибирской железной дороги,
    • со станций Ховрино Октябрьской железной дороги, Бекасово-Сортировочное, Белый Раст, Ворсино, Кресты, Кунцево II, Купавна, Орехово-Зуево, Селятино, Силикатная, Тучково, Электроугли Московской железной дороги на станции Войновка, Екатеринбург-Товарный, Кольцово, Шувакиш Свердловской железной дороги, Иня-Восточная, Клещиха, Новосибирск-Восточный, Новосибирск-Южный, Сеятель, Чемской, Чик Западно-Сибирской железной дороги,
    • со станций Азов, Невинномысская Северо-Кавказской железной дороги на станции Безымянка Куйбышевской железной дороги, Бекасово-Сортировочное, Белый Раст, Ворсино, Кресты, Кунцево II, Купавна, Орехово-Зуево, Селятино, Силикатная, Тучково, Электроугли Московской железной дороги, Автово, Бронка, Заневский Пост, Колпино, Купчинская, Лигово, Лужская, Новый Порт, Предпортовая, Санкт-Петербург-Финляндский, Ховрино, Шушары Октябрьской железной дороги, Войновка, Екатеринбург-Товарный, Кольцово, Шувакиш Свердловской железной дороги, Челябинск-Грузовой Южно-Уральской железной дороги, Барнаул, Иня-Восточная, Кемерово-Сортировочное, Клещиха, Новосибирск-Восточный, Новосибирск-Южный, Омск-Восточный, Сеятель, Чемской, Чик Западно-Сибирской железной дороги,
    • со станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги на станции Безымянка Куйбышевской железной дороги, Войновка Свердловской железной дороги, Челябинск-Грузовой Южно-Уральской железной дороги, Барнаул, Иня-Восточная, Кемерово-Сортировочное, Клещиха, Новосибирск-Восточный, Новосибирск-Южный, Омск-Восточный, Сеятель, Чемской, Чик Западно-Сибирской железной дороги,

    Понижающий коэффициент 0,55 будет действовать на перевозки грузов второго и третьего тарифных классов в рефрижераторных контейнерах по следующим направлениям:

    • со станций Автово, Бронка, Заневский Пост, Колпино, Купчинская, Лигово, Лужская, Новый Порт, Предпортовая, Санкт-Петербург-Финляндский, Шушары Октябрьской железной дороги на станции Ховрино Октябрьской железной дороги, Бекасово-Сортировочное, Белый Раст, Ворсино, Кресты, Кунцево II, Купавна, Орехово-Зуево, Селятино, Силикатная, Тучково, Электроугли Московской железной дороги, Войновка, Екатеринбург-Товарный, Кольцово, Шувакиш Свердловской железной дороги, Иня-Восточная, Клещиха, Новосибирск-Восточный, Новосибирск-Южный, Сеятель, Чемской, Чик Западно-Сибирской железной дороги, Краснодар-Сортировочный, Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги,
    • со станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги на станции Бекасово-Сортировочное, Белый Раст, Ворсино, Кресты, Кунцево II, Купавна, Орехово-Зуево, Селятино, Силикатная, Тучково, Электроугли Московской железной дороги, Автово, Бронка, Заневский Пост, Колпино, Купчинская, Лигово, Лужская, Новый Порт, Предпортовая, Санкт-Петербург-Финляндский, Ховрино, Шушары Октябрьской железной дороги, Екатеринбург-Товарный, Кольцово, Шувакиш Свердловской железной дороги.

    Период действия понижающих коэффициентов установлен с 1 января 2026 года до момента вступления в силу решений ФАС России об изменении тарификации грузов в термических контейнерах, но не позднее 31 декабря 2026 года включительно.

    Скидка в размере 12,8% будет действовать на перевозку сжиженных углеводородных газов из Тобольска на станции целого ряда железных дорог страны и их возврат на станцию Тобольск в порожнем состоянии.

    Кроме того, до конца 2028 года продолжат действовать скидки 30% на перевозки бутадиена со станции Тобольск на станции Придача, Базаиха и Соболеково и возврат порожних цистерн из-под этих перевозок и 48% на порожний пробег специализированных платформ для перевозки трубной продукции.

    Фото: РЖД


    Новости по теме
    29.07.2025
    Жд перевозки через погранпереходы с Китаем, 6 месяцев 2025
    В январе-июне 2025 года в обоих направлениях железнодорожным транспортом было перевезено 20,4 млн тонн грузов.
    2025КитайПогранпереходыРЖД
    0
    12.03.2025
    Жд экспорт через порты, 2 месяца 2025
    В январе-феврале по сети РЖД в адрес морских портов было отправлено 52,8 млн тонн грузов.
    2025ПогрузкаПортыРЖД
    0
    02.12.2025
    Грузы РЖД, 11 месяцев 2025: отставание сокращается
    Снижение погрузки строительных грузов, чёрных металлов, каменного угля в РЖД объясняют влиянием негативных внешних факторов/
    2025ПогрузкаРЖД
    0
    02.10.2025
    Экспорт по жд черных металлов, 8 месяцев 2025
    Перевозки чёрных металлов на экспорт в августе 2025 года выросли на 14,4%.
    2025РЖДЧерные металлыЭкспорт
    0
    14.10.2025
    Перевозки зерна по жд, сентябрь 2025
    В сентябре 2025 года по сети РЖД было отправлено 2,8 млн тонн зерна.
    2025ЗерноПогрузкаРЖД
    0
    16.10.2025
    Экспорт угля по жд, сентябрь 2025
    В сентябре 2025 года по сети РЖД было отправлено 26,6 млн тонн угля.
    2025РЖДУгольЭкспорт
    0


