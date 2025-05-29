Негабаритное оборудование для нового производства продуктов питания

Транспортная группа FESCO обеспечила регулярные отправки оборудования в специализированных контейнерах Flat Rack в Калининградскую область из индийского порта Мундра. Негабаритный груз предназначен для строительства нового завода по производству продуктов питания в самом западном регионе России.

Как сообщили SeaNews в FESCO, доставлено уже три партии, общий объем составил 64 TEU. Транспортировка была организована с использованием регулярной линии FESCO Baltorient Line (FBOL), обеспечивающей морские перевозки между Китаем, Индией и Санкт-Петербургом. В Петербурге оборудование перегрузили на другой контейнеровоз группы и доставили в Калининградскую область каботажным сервисом FESCO Saint-Petersburg Kaliningrad Line (FSKL).

«Индия является вторым по объемам поставщиком в нашу страну производственного оборудования, а также крупным импортером карьерной и строительной техники. И показатели только растут. На фоне увеличения грузооборота между Россией и Индией отмечаем повышенный интерес к перевозке негабаритных грузов с применением специализированных контейнеров. Собственное оборудование и современные мощности позволяют FESCO осуществлять масштабные проекты и находить пути оптимизации сроков транспортировки», — отметил исполнительный директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» Леонид Шляхтуров.

Фото: FESCO