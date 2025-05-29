Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Интермодальный сервис между Лаосом и Россией
29.05.2025

Негабаритное оборудование для нового производства продуктов питания

    • Транспортная группа FESCO обеспечила регулярные отправки оборудования в специализированных контейнерах Flat Rack в Калининградскую область из индийского порта Мундра. Негабаритный груз предназначен для строительства нового завода по производству продуктов питания в самом западном регионе России.

    Как сообщили SeaNews в FESCO, доставлено уже три партии, общий объем составил 64 TEU. Транспортировка была организована с использованием регулярной линии FESCO Baltorient Line (FBOL), обеспечивающей морские перевозки между Китаем, Индией и Санкт-Петербургом. В Петербурге оборудование перегрузили на другой контейнеровоз группы и доставили в Калининградскую область каботажным сервисом FESCO Saint-Petersburg Kaliningrad Line (FSKL).

    «Индия является вторым по объемам поставщиком в нашу страну производственного оборудования, а также крупным импортером карьерной и строительной техники. И показатели только растут. На фоне увеличения грузооборота между Россией и Индией отмечаем повышенный интерес к перевозке негабаритных грузов с применением специализированных контейнеров. Собственное оборудование и современные мощности позволяют FESCO осуществлять масштабные проекты и находить пути оптимизации сроков транспортировки», — отметил исполнительный директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» Леонид Шляхтуров.

    Фото: FESCO


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.01.2025
    Бангладеш может уступить Индии лидерство на рынке утилизации
    Стране не хватает «зеленых» судоразделочных верфей Темпы утилизации судов на мировом рынке находятся на […]
    БангладешИндиялидерствосуда на слом
    0
    07.03.2025
    Первый контейнерный поезд из Индии в Казахстан
    По восточному маршруту коридора «Север-Юг»
    ИндияКазахстан темир жолыКонтейнерный поездМТК "Север-Юг"
    0
    19.02.2025
    FESCO добавляет судозаход в Кванъян
    На сервисе FESCO Korea Soviet Direct Line
    FESCO Ротация портовСудозаходЮжная Корея
    0
    02.04.2025
    ЦБ обрушил импорт китайских автомобилей
    Пострадали морские контейнерные перевозки
    2024FESCO АвтоимпортАвтомобили
    0
    20.03.2025
    Тягачи для ВМТП
    FESCO приобрела 15 новых тягачей для Владивостокского морского торгового порта.
    FESCO ВМТПтягачи
    0
    03.04.2025
    FESCO отправила первую партию фиников из ОАЭ в Россию
    Партия предназначена для российских потребителей из Центрального и Южного федеральных округов. 
    FESCO ДальрефтрансОАЭФиники
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    29.05.2025 Негабаритное оборудование для нового производства продуктов питания
    28.05.2025 Новый поезд Ухань – Поти / Тбилиси
    28.05.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2025 вырос на 10,1%
    27.05.2025 Контейнерные порты Турции, 4 месяца 2025
    27.05.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2025 в деталях
    27.05.2025 ONE уходит за новостроями в Южную Корею
    Госрегулирование Показать всё
    30.05.2025 ФТС внедрит диспетчеризацию деклараций на товары
    29.05.2025 Минтранс усилит контроль за использованием электронной очереди
    29.05.2025 Продлен временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов
    27.05.2025 Назначен и.о. начальника Сочинской таможни
    23.05.2025 Продлен режим обязательной продажи части валютной выручки экспортеров
    23.05.2025 Как обжаловать решение таможенных органов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •