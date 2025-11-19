Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Товарооборот Россия — Китай в первом полугодии 2022
19.11.2025

Товарооборот Россия — Китай в январе-сентябре 2025 года

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    24.03.2025
    Обзор мирового рынка бункеровки. 13 неделя 2025
    Разнонаправленная динамика цен
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоглобальный рынокОбзор
    0
    06.03.2025
    Грузооборот Арктического бассейна в январе 2025: выросла перевалка сжиженного газа
    Экспорт сократился на 8,9%, каботаж увеличился на 2,3%.
    2025Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    20.08.2025
    Грузооборот Балтийского бассейна в июле 2025 в деталях
    Грузооборот вырос на 3%.
    Только для подписчиков
    2025Балтийский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    22.09.2025
    Внешняя торговля РФ в январе-июле 2025 года
    Снизилась на 2,3%
    Только для подписчиков
    2025Внешняя торговляРоссийская Федерация
    0
    23.05.2025
    Грузовые авиаперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-март 2025
    В стоимостном выражении экспорт из Евросоюза сократился на 21%
    Только для подписчиков
    2025грузовые авиаперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    14.05.2025
    Железнодорожные контейнеры, 4 месяца 2025: снижение на 0,4%
    Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за январь-апрель 2025 года составили 2 млн 558 тыс. TEU.
    2025КонтейнерыПогрузкаРЖД
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    19.11.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в октябре 2025 в деталях
    19.11.2025 Контейнерооборот и грузооборот через Гамбург, 9 месяцев 2025
    18.11.2025 Контейнерооборот российских портов в октябре 2025 снизился на 10,7%
    17.11.2025 Контейнерооборот российских портов в октябре 2025 в деталях
    17.11.2025 Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, ноябрь 2025
    17.11.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 46, 2025
    Госрегулирование Показать всё
    19.11.2025 О реализации нацпроекта «Эффективная транспортная система»
    17.11.2025 Новый порядок распределения электронных деклараций на товары между таможенными постами
    13.11.2025 Первая партия куриного мяса из Китая через Амурзет
    13.11.2025 Россия и Казахстан подписали соглашение по транзиту
    05.11.2025 Россия и Китай будут готовить специалистов для полярных вод
    05.11.2025 О транспортно-логистической повестке
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •