Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Черного моря, 30 неделя, 2025
24.07.2025

Фрахтовый рынок Черного моря, 30 неделя, 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    07.04.2025
    Top-25 контейнерных линий на 1 апреля 2025 года
    Из рейтинга вышел Zhonggu Shipping
    Только для подписчиков
    2025Top-25 линийрейтинг контейнерных линийянварь-март
    0
    16.01.2025
    Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Новые линии в сервисе и дополнительные географические направления
    FREIGHTMarketконтейнерные линииКонтейнерные перевозкиФрахтовые ставки
    0
    17.06.2025
    Товарооборот Россия – Германия в первом квартале 2025 года
    Товарооборот снизился на 12%.
    Только для подписчиков
    2025ГерманияТоварооборот
    0
    21.07.2025
    Внешня торговля России, 5 месяцев 2025
    Объемы внешней торговли в январе-мае 2025 года составили 271,7 млрд долларов.
    2025Внешняя торговляСтатистика таможниФТС
    0
    17.06.2025
    Контейнерооборот лидеров, 5 месяцев 2025
    Оба порта наращивают перевалку
    Только для подписчиков
    2025КонтейнерооборотЛидерыСингапур
    0
    26.06.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 26 неделя, 2025
    Ставки на отдельные направления повысились.
    Только для подписчиков
    2025Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    24.07.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июне 2025 в деталях
    23.07.2025 Контейнерооборот лидеров, 6 месяцев 2025
    22.07.2025 Контейнерный поезд из Петрозаводска во Владивосток
    22.07.2025 Через Суэцкий канал со скидками
    22.07.2025 Контейнерооборот российских портов в июне 2025 снизился на 10,2%
    21.07.2025 Контейнерооборот российских портов в июне 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    21.07.2025 Заход в порты РФ судов, следующих из иностранных портов, будет согласовывать ФСБ
    15.07.2025 Назначен начальник Новороссийской таможни
    10.07.2025 Назначен начальник ЦЭТ ФТС
    09.07.2025 А. Никитин назначен министром транспорта РФ
    08.07.2025 Комплексная программа подготовки кадров для сферы ВЭД до 2030 года
    04.07.2025 В России появится «Цифровая Река»
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •