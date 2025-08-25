Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в феврале 2022 года в деталях
25.08.2025

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июле 2025 в деталях

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    27.05.2025
    Контейнерные порты Турции, 4 месяца 2025
    Перевалка контейнеров незначительно снизилась
    Только для подписчиков
    2025КонтейнерооборотТурцияянварь-апрель
    0
    12.03.2025
    Жд экспорт через порты, 2 месяца 2025
    В январе-феврале по сети РЖД в адрес морских портов было отправлено 52,8 млн тонн грузов.
    2025ПогрузкаПортыРЖД
    0
    07.08.2025
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в июне 2025 в деталях
    Контейнерооборот портов снизился на 41,6%.
    Только для подписчиков
    2025Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    29.07.2025
    Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-май 2025
    Германия сократила поставки на четверть
    Только для подписчиков
    2025грузовые автоперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    24.07.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 30 неделя, 2025
    Ставки повысились.
    Только для подписчиков
    2025Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    25.07.2025
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 30 неделя 2025
    Снижение ставок продолжается.
    Только для подписчиков
    2025индекс Drewry WCI
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    26.08.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июле 2025 снизился на 16%
    25.08.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июле 2025 в деталях
    25.08.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 34, 2025
    22.08.2025 Соотношение портфеля заказов к действующему флоту сбалансирует утилизация
    22.08.2025 FESCO разработала собственный флекситанк
    22.08.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июле снизился на 10,6%
    Госрегулирование Показать всё
    25.08.2025 Назначен начальник Сочинской таможни
    22.08.2025 Скидки на экспортные перевозки черных металлов по жд
    22.08.2025 Ространснадзор усиливает контроль за международными автоперевозками
    21.08.2025 500 млрд рублей на портовую инфраструктуру Азово-Черноморского бассейна
    19.08.2025 Назначения в ФТС
    15.08.2025 Правительство обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •