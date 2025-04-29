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О перспективах внедрения дистанционного управления на портовой и терминальной инфраструктуре в России
29.04.2025

О перспективах внедрения дистанционного управления на портовой и терминальной инфраструктуре в России

    • О технологических возможностях дистанционного управления крановой техникой и его влиянии на эффективность терминальной логистики рассказал SeaNews Дамир Манеев, руководитель направления запуска новых проектов «Газпромнефть-Снабжения». Беседа состоялась на полях конференции ShippingRU, организованной ВИВА КОНСАЛТ в Санкт-Петербурге.

    Дамир, дистанционное управление крановой техникой дает очевидные преимущества. Расскажите, в чем основная ценность этой технологии для производственных процессов.

    Прежде всего, это значительное повышение эффективности. Один оператор может работать с несколькими единицами техники, что позволяет минимизировать простой оборудования между циклами работы. Как только задача на одном участке завершена, оператор может мгновенно переключиться на следующий. Это снижает технологические потери по времени и оптимизирует использование ресурсов.

    Помимо повышения эффективности, влияет ли технология на безопасность?

    Безусловно. Камеры на кранах формируют полный обзор рабочей зоны, что позволяет оператору контролировать перемещения груза с высокой точностью. Мы минимизируем количество слепых зон, что снижает риски при работе с тяжелыми грузами. Кроме того, управление осуществляется с комфортного рабочего места, что повышает общий уровень производственной безопасности и снижает физическую нагрузку на персонал.

    Иными словами, меняется сам облик профессии?

    Именно так. Сегодня профессия оператора грузоподъемной техники трансформируется: она становится более технологичной, требует уверенного владения цифровыми инструментами и системами удалённого управления. Это делает ее более привлекательной для новых специалистов и создает дополнительную ценность с точки зрения карьерного развития. Мы видим в этом хороший потенциал для формирования нового поколения высококвалифицированных операторов.

    Сколько объектов уже оснащено системой и каковы планы по масштабированию?

    На текущий момент система дистанционного управления внедрена на 17 кранах, работающих на восьми логистических площадках, включая один из объектов портовой инфраструктуры в Ямало-Ненецком автономном округе. Мы уверенно идем в сторону масштабирования решения для других терминалов и промышленных площадок, и в ближайшее время планируем расширить географию внедрений.

    Какова реакция рынка? Есть ли интерес со стороны портов и терминалов?

    Интерес высокий и растущий. Многие терминалы в России внимательно следят за международной практикой и уже сегодня рассматривают внедрение подобных решений как стратегическую инвестицию в устойчивость и эффективность. Уже сейчас мы получаем запросы от ряда объектов в Северо-Западном регионе, в том числе от логистических терминалов в Санкт-Петербурге.

    Отличная динамика. Желаем вам успехов! Спасибо за разговор.

    Спасибо вам!

    Фото: «Газпромнефть-Снабжение»


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