Перевозки по жд каменного угля, июнь 2025

Доля каменного угля в погрузке РЖД в июне составила 27,8%, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале. По сравнению с маем она снизилась на 0,4 процентных пункта.

Всего по железной дороге было отправлено 24,9 млн тонн угля (-4,8% к июню 2024 года), из них на экспорт – 14,1 млн тонн (-7,2%), в том числе восточном направлении – 9,8 млн тонн (+2,2%).

По данным обзора Института экономики и развития транспорта, потери в погрузке угля из-за его непредъявления по уже согласованным заявкам ГУ-12 в июне составили 4,6 млн тонн, в том числе на экспорт – 3,9 млн тонн, из них в восточном направлении – 2,3 млн тонн.

При этом эффективность поставок угля (нетбэк) в прошедшем месяце улучшилась по всем направлениям из-за снижения ставок аренды полувагонов и стоимости перевалки.

В июне 56% всего угля было погружено в восточном направлении. В экспортном сообщении на восток 83% угля следовало в инновационных вагонах (с нагрузкой 25 т на ось и выше).

Из-за снижения предъявления груза вырос профицит вагонов – на 12 тыс. единиц по сравнению с маем. Расчётный парк для выполнения заявленного объёма перевозок составил 303 тыс. полувагонов, а фактически содержалось на 30% больше – 395 тыс. единиц.

Благодаря технологическим мерам по работе с избыточным подвижным составом удаётся улучшить качественные показатели перевозок. Участковая скорость за месяц выросла на 1,6%. В установленные сроки в июне доставлено 97,9% всех грузовых отправок, что на 0,9 п.п. выше, чем в мае, и на 1,3 п.п. выше, чем в апреле.

Инфографика: РЖД