Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 49, 2025
05.12.2025

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 49, 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    26.06.2025
    Экспортные перевозки удобрений по жд, 5 месяцев 2025
    Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам первых 5 месяцев 2025 года выросли на 32,7%.
    2025РЖДУдобрения
    0
    11.08.2025
    Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, август 2025
    По данным аналитического облачного онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket
    2025Freight marketАвгустНовороссийск-Александрия
    0
    30.07.2025
    Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь-май 2025
    Поставки из России сократились на четверть.
    Только для подписчиков
    2025ГрузоперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    05.12.2025
    Грузооборот Каспийского бассейна в октябре 2025: выросла перевалка грузов в контейнерах
    Экспорт увеличился на 11,8%.
    2025ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0
    20.10.2025
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 43 неделя 2025
    Топливо продолжает дешеветь.
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоОбзорПорты
    0
    21.04.2025
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 16, 2025
    Ставки на порты США демонстрируют разнонаправленную динамику
    Только для подписчиков
    2025контейнерные фрахтовые индексы
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    04.12.2025 Первая партия пшеницы в контейнерах из Красноярского края во Вьетнам
    04.12.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в октябре 2025 снизился на 16,2%
    03.12.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в октябре 2025 в деталях
    02.12.2025 Контейнерооборот лидеров, 10 месяцев 2025
    01.12.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 48, 2025
    01.12.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в октябре 2025 снизился на 20%
    Госрегулирование Показать всё
    04.12.2025 О заседании подкомиссии по транспортно-логистическим коридорам
    01.12.2025 Продлен временный запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов
    26.11.2025 Подписан трехсторонний меморандум о сквозных ставках на МТК «Север – Юг»
    21.11.2025 М.Мишустин о достижениях и перспективах транспортной отрасли
    20.11.2025 В Мариуполе установлен морской пункт пропуска
    19.11.2025 О реализации нацпроекта «Эффективная транспортная система»
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •