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Нападать на суда в этом году стали больше
16.04.2025

Нападать на суда в этом году стали больше

    • За первые три месяца 2025 года в мире было зафиксировано 45 случаев пиратства и вооруженного ограбления судов. Это на 35% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года, сообщает Splash со ссылкой на отчет Международного морского бюро (IMB).

    Согласно статистике, из 45 нападений, совершенных пиратами в первом квартале этого года, в четырех случаях предпринимались попытки захватить судно, еще в четырех случаях суда были захвачены, 37 судов были взяты на абордаж. В заложники были взяты 37 членов экипажа,13 – похищены, один получил ранение. В 14 инцидентах было применено огнестрельное оружие.

    БОльшая часть инцидентов произошла в Сингапурском проливе. Всего в отчетном периоде в этих водах было зафиксировано 27 нападений на суда, тогда как в январе-марте 2024 года – всего 7 подобных случаев. При этом 92% судов, подвергшихся нападению в Сингапурском проливе, были успешно взяты на абордаж, включая девять балкеров и танкеров водоизмещением более 100 тыс. тонн.

    «Рост количества инцидентов в Сингапурском проливе вызывает беспокойство. Обеспечение безопасности этого важного маршрута имеет первостепенное значение. Должны быть приняты все необходимые меры для защиты членов экипажа», – подчеркивают в IMB.

    Фото: Splash / vero_vig_050 from Pixaba

     


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