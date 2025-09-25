Подписана трехлетняя дорожная карта сотрудничества по реализации Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. Об этом министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев заявил на пресс-брифинге по итогам первого заседания Совместного комитета по реализации полноформатного Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном, вступившего в силу в мае этого года.

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, в заседании приняли участие сопредседатель Совместного комитета от иранской стороны министр промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран Мохаммад Атабак, а также министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов.

«Объемный документ охватывает такие ключевые разделы, как, например, транспорт и логистика и прежде всего коридор «Север-Юг». Мы договорились о формировании зелёных таможенных коридоров, цифровизации, переходе к электронному транзиту, что открывает возможности для наших предприятий по ускоренным поставкам своей продукции на иранский рынок», – подчеркнул А. Слепнев.

Также речь идет о расширении перевозок холодных грузов по проекту «Евразийский агроэкспресс», взаимодействии по линии портов и координации планов по инфраструктуре с перспективой выхода через иранские порты в акваторию Индийского океана. В этой связи министр ЕЭК напомнил об активных консультациях с индийской стороной по соглашению о свободной торговле. Кроме того, такое же взаимодействие – «на горизонте» и с Пакистаном, что усиливает востребованность иранских партнеров как важнейшего звена в коридоре «Север-Юг».

Остановился А. Слепнев и на работе по снятию количественных ограничений Ирана на импорт товаров из ЕАЭС, что можно назвать уникальной преференцией со стороны партнера, предоставленной странам евразийской «пятерки».

«Отдельно отмечу подписание документа по сертификации «халяль», это сейчас важная тема для торговли сельскохозяйственной продукцией. Здесь мы условились действовать в соответствии со стандартами исламской организации по метрологии», – рассказал министр по торговле ЕЭК.

Стороны договорились о начале работы по стандартам и устранению технических барьеров в торговле. При содействии регулирующих органов стартовал практический диалог между крупнейшими маркетплейсами ЕАЭС и Ирана, предоставляющими канал для поставок товаров малого и среднего бизнеса.

«Были рассмотрены и другие вопросы, такие как развитие бартера, расчеты, координация политики по торговле с третьими странами в регионе, сотрудничество деловых кругов», – отметил А. Слепнев.

Обсуждались подготовка предложений о разработке электронной системы подтверждения происхождения товаров и разработка справочника для бизнеса ЕАЭС и Ирана по вопросам торгового регулирования. Стороны договорились проработать участие Ирана в качестве наблюдателя в работе Фармакопейного комитета ЕАЭС и провести консультации по улучшению условий взаимного доступа для медицинских приборов и техники, а также для транспортных средств и запасных частей. Достигнута договоренность о рассмотрении вопросов применения санитарных и фитосанитарных мер, влияющих на торговлю сельскохозяйственной и пищевой продукцией, выработке совместных предложений по использованию навигационных пломб. Также достигнута договоренность о создании подкомитета по таможенному сотрудничеству.

По словам министра по торговле ЕЭК, эффекты от полноформатного Соглашения о свободной торговле с Ираном уже просматриваются, хотя оно вступило в силу только в мае.

С января товарооборот увеличился на 16%, и эта цифра закрепляет серьезный рост, который наблюдался с 2019 года за время действия Временного соглашения. Данные статистики показывают, что товарооборот между ЕАЭС и Ираном с начала функционирования преференциального торгового режима увеличился более чем в 2,2 раза. В этой связи министр по торговле ЕЭК подтвердил ранее озвученные планы по удвоению торговли в среднесрочной перспективе и достижению планки в 12 млрд долларов.

Фото: ЕЭК