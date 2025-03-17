ООО «ТРАНЗИТ» приглашает на деловые мероприятия в рамках TransRussia-2025

В первый день выставки, 18.03.2025, Александр Чевелюк, генеральный директор ООО «ТРАНЗИТ» выступит с презентацией на пленарной сессии «Транспортная связанность Евразии в новой архитектуре мирового логистического ландшафта».

Кроме этого, ТРАНЗИТ выступает организатором дискуссионной сессии «Морская логистика. Фарватер чист», которая пройдет с 11:00 до 13:00 в Диалог Арене (зал 13, павильон 3).

Темы обсуждения включают:

развитие портовой инфраструктуры;

прогнозирование и управление логистическими рисками;

поиск точек роста в условиях современных ограничений;

влияние экологических и техногенных факторов на сроки грузоперевозок;

оптимизацию экономической эффективности морских перевозок;

международные практики в сфере морской логистики.

В рамках выставки TransRussia-2025 компания приглашает посетить стенд ТРАНЗИТ C 4017, где можно будет узнать о новых направлениях доставки грузов, получить консультации от экспертов, а также обсудить актуальные вопросы с менеджерами и руководителями направлений.

Также приглашаем посетить кейс-сессию «Как иностранные компании теперь работают с Россией. Из первых рук. Версия 2.0» 19 марта 2025 г. 14.00–15.30, на которой директор по продажам ТРАНЗИТ Александр Галкин выступит с презентацией «Россия-Китай. Текущая ситуация и прогнозы».

Фото: ООО «Транзит»