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ООО «ТРАНЗИТ» приглашает на деловые мероприятия в рамках TransRussia-2025
17.03.2025

ООО «ТРАНЗИТ» приглашает на деловые мероприятия в рамках TransRussia-2025

    • В первый день выставки, 18.03.2025, Александр Чевелюк, генеральный директор ООО «ТРАНЗИТ» выступит с презентацией на пленарной сессии «Транспортная связанность Евразии в новой архитектуре мирового логистического ландшафта».

    Кроме этого, ТРАНЗИТ выступает организатором дискуссионной сессии «Морская логистика. Фарватер чист», которая пройдет с 11:00 до 13:00 в Диалог Арене (зал 13, павильон 3).

    Темы обсуждения включают:

    • развитие портовой инфраструктуры;
    • прогнозирование и управление логистическими рисками;
    • поиск точек роста в условиях современных ограничений;
    • влияние экологических и техногенных факторов на сроки грузоперевозок;
    • оптимизацию экономической эффективности морских перевозок;
    • международные практики в сфере морской логистики.

    В рамках выставки TransRussia-2025 компания приглашает посетить стенд ТРАНЗИТ C 4017, где можно будет узнать о новых направлениях доставки грузов, получить консультации от экспертов, а также обсудить актуальные вопросы с менеджерами и руководителями направлений.

    Также приглашаем посетить кейс-сессию «Как иностранные компании теперь работают с Россией. Из первых рук. Версия 2.0» 19 марта 2025 г. 14.00–15.30, на которой директор по продажам ТРАНЗИТ Александр Галкин выступит с презентацией «Россия-Китай. Текущая ситуация и прогнозы».

    Фото: ООО «Транзит»


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